Такие данные предоставили в Институте образовательной аналитики при МОН Украины. Всего в нашем государстве сейчас работает 12 тысяч 352 школы.

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Где школьники учатся на польском языке

3 польскоязычные школы (699 учеников) расположены во Львовской области. Еще 275 учеников учатся в польскоязычных классах в Хмельницкой и Львовской областях.

Как самостоятельный предмет польский язык в школах Украины изучают 97 тысяч 227 учеников, в частности 86 тысяч 420 учеников – как второй иностранный язык. А факультативно польский изучают 9 тысяч 33 ученика.

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Где в Украине продолжается обучение на немецком языке

1 немецкоязычная школа на 50 учеников (10 классов) расположена в Киеве. В целом немецкий язык в школах Украины второй по распространенности после английского: как самостоятельный предмет его изучают 543 тысяч 755 учеников, в частности 436 тысяч 406 ученики – как второй иностранный язык.

Факультативно его изучают 8 тысяч 170 учеников.