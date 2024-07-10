В Институте образовательной аналитики при МОН Украины рассказали, сколько есть таких учеников и школ и где они расположены. Всего 197 учреждений среднего образования с языком нацменьшинств в преподавании есть в нашем государстве. Также есть отдельные классы с иностранными языками преподавания в украиноязычных школах.

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На каких языках учатся ученики в Украине

В Украине сейчас работает 12 тысяч 352 школы. Из них украиноязычные – 12 тысяч 155 школ. Также есть 67 школ с венгерским языком обучения, 57 – с румынским, 3 – с польским, 1 – с немецким и 1 – с русским.

А еще есть 68 школ с несколькими языками обучения. Отдельные классы учатся также на молдавском, английском, словацком, болгарском языках – в смешанных школах.

Где расположена русскоязычная школа

В Украине во время полномасштабной войны с Россией до сих пор есть 1 полностью русскоязычная школа на 44 ученика (4 класса). Расположена она в Днепропетровской области. Также в смешанной школе на Харьковщине на украинском и русском учатся 1140 учеников, из которых 403 – на русском (16 классов).

Где ученики учатся на румынском языке

На румынском языке обучение продолжается в 57 учебных заведениях на 12 тысяч 383 ученика. Из них 10 заведений (2261 ученик) в – Закарпатской области и 47 (10 тысяч 122 ученика) – в Черновицкой.

Еще 3 тысячи 104 ученика учатся на румынском в 20 смешанных заведениях в Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. Как самостоятельный предмет румынский изучают в 24 школах (3 тысячи 555 учеников) и 167 учеников факультативно (или в кружках).

А вот на молдавском языке учится 1 335 учеников в Одесской области, еще 2 749 учеников его изучают как самостоятельный предмет. При этом МИД Румынии просило Украину признать, что молдавского языка не существует – официальным языком Республики Молдова уже является румынский.

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Где и сколько учеников получает образование на венгерском языке

Полностью на венгерском языке учатся 10 тысяч 211 учеников в 67 учреждениях Закарпатской области (643 класса). Еще 4 тысячи 412 ученика – в смешанных заведениях (275 классов) на Закарпатье. Венгерский язык как самостоятельный предмет есть в 28 школах – изучают 2 тысячи 648 учеников и 402 школьники – факультативно (или в кружках).

Где школьники учатся на словацком и болгарском языках

На словацком языке на Закарпатье в смешанной школе учатся 118 учеников. В целом этот язык как самостоятельный предмет изучают 959 учеников (719 как второй иностранный) и еще 1065 учеников факультативно.

На болгарском языке в Одесской области учится 35 учеников. Болгарский изучают 7 тысяч 410 учеников как самостоятельный предмет и 840 учеников факультативно.