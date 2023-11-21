Можете робити помилку: 10 слів, які українці наголошують неправильно
21 листопада 2023, 15:19Читать новость на русском
Українська мова може похизуватися чималою кількістю цікавих та колоритних слів. Натомість краяни не завжди коректно можуть їх використовувати у мовленні.
Зокрема, проблемним може стати наголошування окремих слів. Що цікаво, чимало слів має подвійні акценти.
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10 слів, які українці наголошують неправильно
Так, Освіта 24 допоможе вам не припускатися помилок у вимові окремих українських слів.
Зокрема пропонуємо вам 10 слів, які ви можете наголошувати неправильно. Та підказуємо, який склад має бути наголошеним.
- вІрші;
- дЕщиця;
- горошИна;
- добУток;
- павИч;
- прОділ;
- чарівнИй;
- ярмаркОвий;
- хАос (у міфології: стихія);
- хаОс (безлад).
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