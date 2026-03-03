Укр Рус
Освіта Саморозвиток Тільки не кажіть "поснєжнік": маємо аж кілька десятків назв цих весняних квітів
3 березня, 17:58
3

Тільки не кажіть "поснєжнік": маємо аж кілька десятків назв цих весняних квітів

Олеся Кух
Основні тези
  • В українській мові правильна назва рослини – "підсніжник", яка походить від префікса "під-" та основи "сніг".
  • Існує кілька десятків народних назв для підсніжника, а в Україні росте три види цієї рослини, всі включені до Червоної книги України.

На вулиці вже весна і сонце тішить промінням, а тому – це час перших весняних квітів. Кожна квітка має свою назву, і не одну, а тому не варто послуговуватися росіянізмами називаючи їх.

Як сказати правильно замість російського "подснєжнік", розповідаємо з посиланням на канал "Мотай на вус".

Дивіться також Первоцвіти чи першоцвіти: яким словом правильно називати підсніжники, крокуси та проліски 

Як українською сказати "подснєжнік"?

У мовній практиці часто трапляється плутанина між питомими українськими назвами рослин і кальками з російської. Слово "подснєжнік", яке асоціюється з весною, – приклад такого запозичення, яке не відповідає нормам української літературної мови.

В українських академічних словниках знаходимо назву рослини – "підсніжник", саме так вона закріплена і в ботанічних довідниках – ранньовесняна багаторічна цибулинна рослина родини амарилісових із дрібними білими квітками.

А походження слова пов’язане з природними образами весни. Українське "підсніжник" утворене від префікса "під-" та основи "сніг": росте і цвіте де? – під снігом, "той, що з’являється під снігом". 

Етимологічні словники української мови підтверджують, що назва закріпилася ще в XIX столітті й відображає народне сприйняття першої весняної квітки.

Тож "подснєжнік" є лише фонетичною калькою, яка не має підстав в українській системі словотвору. 

Існує кілька десятків народних назв, які пов'язані чи то з виглядом рослини, чи кольором, чи часом цвітіння, а то й асоціацією і порівнянням з іншою рослиною, наприклад, часником:

  • шниблик,
  • бімбавки,
  • колінця,
  • конопелька,
  • троїцвіт,
  • кохлики,
  • кокушки,
  • могурянин,
  • скоролісок,
  • снігурка,
  • сніжка,
  • сніговиці,
  • снігоцвіт,
  • сніжноцвіт,
  • підсніжка,
  • ярник,
  • білянка,
  • мартинка,
  • козодричка,
  • зимозік,
  • здрастик,
  • первоцвіт,
  • гугурзадика,
  • галантус,
  • колоколець,
  • колоколець,
  • білий ряст,
  • білки,
  • часничинка.

І зауважте – підсніжник це не пролісок, це дві різних рослини, які різняться кольором – підсніжник білий, а пролісок – блакитний.

Про народні назви підсніжника: дивіться відео

А латинська назва роду рослини Galanthus nivalis походить від грецьких слів, які в перекладі означають "молочно-квітковий" (гала – "молоко" та антос – "квітка") за колір пелюсток квітки.

В Україні росте три види підсніжника, які поширені лише у певних регіонах і усі три – включені до Червоної книги України:

  • Підсніжник Ельвеза (великий чи південний) росте в Одеській та Миколаївській областях.
  • Підсніжник складчастий – росте в горах Криму та заповіднику "Холодний Яр".
  • Підсніжник білосніжний – поширений в Карпатах, на Поділлі, Розточчі, Поліссі.

Отже, правильна українська назва – підсніжник. Милуйтеся рясним цвітінням цієї квітки ранньою весною у лісах та парках та долучіться до її збереження – не рвіть на не купуйте букетики на стихійних ринках.

А вам подобаються підсніжники?