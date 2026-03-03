Тільки не кажіть "поснєжнік": маємо аж кілька десятків назв цих весняних квітів
- В українській мові правильна назва рослини – "підсніжник", яка походить від префікса "під-" та основи "сніг".
- Існує кілька десятків народних назв для підсніжника, а в Україні росте три види цієї рослини, всі включені до Червоної книги України.
На вулиці вже весна і сонце тішить промінням, а тому – це час перших весняних квітів. Кожна квітка має свою назву, і не одну, а тому не варто послуговуватися росіянізмами називаючи їх.
Як сказати правильно замість російського "подснєжнік", розповідаємо з посиланням на канал "Мотай на вус".
Як українською сказати "подснєжнік"?
У мовній практиці часто трапляється плутанина між питомими українськими назвами рослин і кальками з російської. Слово "подснєжнік", яке асоціюється з весною, – приклад такого запозичення, яке не відповідає нормам української літературної мови.
В українських академічних словниках знаходимо назву рослини – "підсніжник", саме так вона закріплена і в ботанічних довідниках – ранньовесняна багаторічна цибулинна рослина родини амарилісових із дрібними білими квітками.
А походження слова пов’язане з природними образами весни. Українське "підсніжник" утворене від префікса "під-" та основи "сніг": росте і цвіте де? – під снігом, "той, що з’являється під снігом".
Етимологічні словники української мови підтверджують, що назва закріпилася ще в XIX столітті й відображає народне сприйняття першої весняної квітки.
Тож "подснєжнік" є лише фонетичною калькою, яка не має підстав в українській системі словотвору.
Існує кілька десятків народних назв, які пов'язані чи то з виглядом рослини, чи кольором, чи часом цвітіння, а то й асоціацією і порівнянням з іншою рослиною, наприклад, часником:
- шниблик,
- бімбавки,
- колінця,
- конопелька,
- троїцвіт,
- кохлики,
- кокушки,
- могурянин,
- скоролісок,
- снігурка,
- сніжка,
- сніговиці,
- снігоцвіт,
- сніжноцвіт,
- підсніжка,
- ярник,
- білянка,
- мартинка,
- козодричка,
- зимозік,
- здрастик,
- первоцвіт,
- гугурзадика,
- галантус,
- колоколець,
- білий ряст,
- білки,
- часничинка.
І зауважте – підсніжник це не пролісок, це дві різних рослини, які різняться кольором – підсніжник білий, а пролісок – блакитний.
А латинська назва роду рослини Galanthus nivalis походить від грецьких слів, які в перекладі означають "молочно-квітковий" (гала – "молоко" та антос – "квітка") за колір пелюсток квітки.
В Україні росте три види підсніжника, які поширені лише у певних регіонах і усі три – включені до Червоної книги України:
- Підсніжник Ельвеза (великий чи південний) росте в Одеській та Миколаївській областях.
- Підсніжник складчастий – росте в горах Криму та заповіднику "Холодний Яр".
- Підсніжник білосніжний – поширений в Карпатах, на Поділлі, Розточчі, Поліссі.
Отже, правильна українська назва – підсніжник. Милуйтеся рясним цвітінням цієї квітки ранньою весною у лісах та парках та долучіться до її збереження – не рвіть на не купуйте букетики на стихійних ринках.
