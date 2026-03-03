Тільки не кажіть "поснєжнік": маємо аж кілька десятків назв цих весняних квітів

На вулиці вже весна і сонце тішить промінням, а тому – це час перших весняних квітів. Кожна квітка має свою назву, і не одну, а тому не варто послуговуватися росіянізмами називаючи їх.

Як сказати правильно замість російського "подснєжнік", розповідаємо з посиланням на канал "Мотай на вус".

Як українською сказати "подснєжнік"?

У мовній практиці часто трапляється плутанина між питомими українськими назвами рослин і кальками з російської. Слово "подснєжнік", яке асоціюється з весною, – приклад такого запозичення, яке не відповідає нормам української літературної мови.

В українських академічних словниках знаходимо назву рослини – "підсніжник", саме так вона закріплена і в ботанічних довідниках – ранньовесняна багаторічна цибулинна рослина родини амарилісових із дрібними білими квітками.

А походження слова пов’язане з природними образами весни. Українське "підсніжник" утворене від префікса "під-" та основи "сніг": росте і цвіте де? – під снігом, "той, що з’являється під снігом".

Етимологічні словники української мови підтверджують, що назва закріпилася ще в XIX столітті й відображає народне сприйняття першої весняної квітки.

Тож "подснєжнік" є лише фонетичною калькою, яка не має підстав в українській системі словотвору.

Існує кілька десятків народних назв, які пов'язані чи то з виглядом рослини, чи кольором, чи часом цвітіння, а то й асоціацією і порівнянням з іншою рослиною, наприклад, часником:

шниблик,

бімбавки,

колінця,

конопелька,

троїцвіт,

кохлики,

кокушки,

могурянин,

скоролісок,

снігурка,

сніжка,

сніговиці,

снігоцвіт,

сніжноцвіт,

підсніжка,

ярник,

білянка,

мартинка,

козодричка,

зимозік,

здрастик,

первоцвіт,

гугурзадика,

галантус,

колоколець,

колоколець,

білий ряст,

білки,

часничинка.

І зауважте – підсніжник це не пролісок, це дві різних рослини, які різняться кольором – підсніжник білий, а пролісок – блакитний.

Про народні назви підсніжника: дивіться відео

А латинська назва роду рослини Galanthus nivalis походить від грецьких слів, які в перекладі означають "молочно-квітковий" (гала – "молоко" та антос – "квітка") за колір пелюсток квітки.

В Україні росте три види підсніжника, які поширені лише у певних регіонах і усі три – включені до Червоної книги України:

Підсніжник Ельвеза (великий чи південний) росте в Одеській та Миколаївській областях.

Підсніжник складчастий – росте в горах Криму та заповіднику "Холодний Яр".

Підсніжник білосніжний – поширений в Карпатах, на Поділлі, Розточчі, Поліссі.

Отже, правильна українська назва – підсніжник. Милуйтеся рясним цвітінням цієї квітки ранньою весною у лісах та парках та долучіться до її збереження – не рвіть на не купуйте букетики на стихійних ринках.

