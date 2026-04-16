Скандал через наголоси: вчителька назвала найбезглуздіше завдання на НМТ

Завдання з наголосами на НМТ викликало дискусію серед учителів і учнів. Одна з репетиторок назвала його безглуздим і таким, що лише заплутує випускників.

Вчителька та репетиторка з української мови Ольга поділилася критикою завдань із наголосами у своєму TikTok. На її думку, такі питання у Національному мультипредметному тесті не перевіряють знання, а лише створюють плутанину.

Дивіться також Точно не "картавий": як правильно називати того, хто не вимовляє звук "р"

Чому завдання з наголосами викликає критику?

У своєму відео педагогиня навела приклад слова "йогурт". За нормами словників наголос у ньому падає на другий склад – "йогУрт".

Втім, як зауважує Ольга, у повсякденному мовленні такий варіант майже не використовується. Саме це, на її думку, робить подібні завдання відірваними від реального мовного середовища.

Вона також наголосила, що учні часто сприймають такі питання як пастку, а не перевірку знань, адже логічно обрати правильний варіант без попереднього заучування складно.

Водночас словник СЛОВНИК.UA дає обидва варіанти наголосу, як правильні.

Як наголошувати "йогурт" / Скриншот СЛОВНИК.UA

Як відреагували користувачі соцмереж?

Під відео вчительки зібралася велика кількість коментарів, і думки користувачів розділилися. Частина підтримала позицію педагогині, назвавши завдання з наголосами "заплутаними" та "непотрібними".

Деякі користувачі зазначили, що самі натрапляли на труднощі під час вивчення наголосів, особливо у старших класах. Інші ж іронізували, що обирають "найнелогічніший" варіант відповіді – і це часто спрацьовує.

Водночас частина коментаторів наголосила, що правильні наголоси є важливою ознакою мовної культури, навіть якщо вони не завжди збігаються з розмовною практикою.

Чи справді наголоси не потрібні на НМТ?

Попри критику, частина освітян переконана, що знання нормативних наголосів залишається важливим. Вони підкреслюють: саме літературна норма формує мовну грамотність.

Деякі коментатори звернули увагу, що у словниках можливі варіанти наголосу або зміни норм із часом. Тому учням доводиться не лише запам'ятовувати правила, а й адаптуватися до мовних змін.

Таким чином, дискусія навколо наголосів на НМТ демонструє ширшу проблему – розрив між живою мовою та її нормативними вимогами у навчанні.

"Маруся", але не та: київські школярі провалили тест через ChatGPT