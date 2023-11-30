Чи можна забирати дитину зі шкільного укриття у час тривоги: відповідь МОН

Під час освітнього процесу, якщо звучить повітряна тривога, діти повинні пройти в укриття. Міносвіти при цьому не радить очільникам навчальних закладів віддавати дітей батькам до відбою.

Все ж остаточне рішення ухвалює директор навчального закладу. Адже це він відповідає за життя учнів на території школи, нагадав заступник очільника МОН України Андрій Сташків, інформує SPRAVDI.

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Чи можуть батьки забрати дитину зі школи у час тривоги

Так, посадовець порадив батькам дочекатися закінчення тривоги і тоді забирати дітей додому.

МОН при цьому не рекомендує випускати учнів з укриття до відбою навіть якщо є відповідна заява батьків. Усе тому, що вчитель у цей час відповідальний за безпеку дітей.

Також педагог не може вимагати у батьків забрати дитину з укриття до відбою тривоги. У разі такої ситуації батьки можуть звернутися до директора школи або у відділ освіти.

Якщо тривога застала дитину по дорозі до школи, вона має пройти у найближче укриття, уточнив Сташків. І додав, що саме місцева влада вирішує, чи будуть укриття доступними цілодобово. Натомість те, чи впускатимуть у сховище сторонніх, вирішує кожен навчальний заклад самостійно.

До слова, у школі може перебувати стільки осіб одночасно у час навчання, скільки може вмістити сховище цього закладу.

Також Сташків нагадав: в укритті мають бути місця для сидіння, питна вода, технічна вода, запас продуктів, контейнери для продуктів, резервне освітлення, вбиральня, аптечка, вогнегасники, інструменти, засоби зв'язку.