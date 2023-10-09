Повітряні тривоги у школі: як підготувати та заспокоїти дитину

У вересні чимало учнів в Україні повернулося за парти. Школи, які працюють офлайн, мають надійні сховища, а діти та вчителі – визначені правила поведінки у час повітряної тривоги.

Однак повітряні тривоги під час навчання можуть стати несподіванкою для частини учнів. Йдеться про першокласників та дітей, які повернулися з-за кордону.

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Як підготувати дитину до повітряної тривоги у школі

Отож, батьки повинні дотримуватися таких правил:

розкажіть дитині правила поведінки у час тривоги;

поясність, що дитина не може покидати укриття;

учень має знати, де розташовані укриття на маршруті, який він долає до навчального закладу. Також варто розповісти про правило "двох стін", якщо укриття поблизу немає;

дитина також має знати правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;

школа має мати контакти батьків, аби сконтактувати у разі потреби, а також список ліків, які потрібні учневі;

дитина також має знати ваші та свої дані;

ви маєте бути учасником розсилки чи чату школи або класу.

Що покласти у тривожний рюкзак

Дитина має мати у школі і тривожний рюкзак. Речі, які він містить, можуть бути життєво необхідні в укритті. Що туди покласти, ми писали тут.

Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги

Є вправи, які допоможуть дитині заспокоїтися, якщо вона отримала стрес через повітряну тривогу.

Дихання животом

Дитина має покласти руку на живіт та зробити кілька усвідомлених вдихів та видихів. Вдих був через ніс, а видих – через рот.

"Метелик"

Ліву руку дитина має покласти на праве плече, а праву – на ліве. Опісля похлопати долонями по плечах. Вправу треба виконувати повільно.

Інші вправи для заспокоєння у час тривог

знайти кілька предметів одного кольору;

рахувати від десяти до одного;

потерти кінчик носа;

розтерти руками тіло.

Ви також можете написати ці вправи своїй дитині на листочку і покласти у тривожний рюкзак.