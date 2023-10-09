Повітряні тривоги у школі: як підготувати та заспокоїти дитину
Джерело:МОЗ
У вересні чимало учнів в Україні повернулося за парти. Школи, які працюють офлайн, мають надійні сховища, а діти та вчителі – визначені правила поведінки у час повітряної тривоги.
Однак повітряні тривоги під час навчання можуть стати несподіванкою для частини учнів. Йдеться про першокласників та дітей, які повернулися з-за кордону.
Дивіться також В Україні організували важливий урок для школярів та вчителів
Як підготувати дитину до повітряної тривоги у школі
Отож, батьки повинні дотримуватися таких правил:
- розкажіть дитині правила поведінки у час тривоги;
- поясність, що дитина не може покидати укриття;
- учень має знати, де розташовані укриття на маршруті, який він долає до навчального закладу. Також варто розповісти про правило "двох стін", якщо укриття поблизу немає;
- дитина також має знати правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;
- школа має мати контакти батьків, аби сконтактувати у разі потреби, а також список ліків, які потрібні учневі;
- дитина також має знати ваші та свої дані;
- ви маєте бути учасником розсилки чи чату школи або класу.
Що покласти у тривожний рюкзак
Дитина має мати у школі і тривожний рюкзак. Речі, які він містить, можуть бути життєво необхідні в укритті. Що туди покласти, ми писали тут.
Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги
Є вправи, які допоможуть дитині заспокоїтися, якщо вона отримала стрес через повітряну тривогу.
Дихання животом
Дитина має покласти руку на живіт та зробити кілька усвідомлених вдихів та видихів. Вдих був через ніс, а видих – через рот.
- "Метелик"
Ліву руку дитина має покласти на праве плече, а праву – на ліве. Опісля похлопати долонями по плечах. Вправу треба виконувати повільно.
Інші вправи для заспокоєння у час тривог
- знайти кілька предметів одного кольору;
- рахувати від десяти до одного;
- потерти кінчик носа;
- розтерти руками тіло.
Ви також можете написати ці вправи своїй дитині на листочку і покласти у тривожний рюкзак.