Повітряні тривоги у школі: як підготувати та заспокоїти дитину

9 жовтня 2023, 13:17
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Джерело:

МОЗ

У вересні чимало учнів в Україні повернулося за парти. Школи, які працюють офлайн, мають надійні сховища, а діти та вчителі – визначені правила поведінки у час повітряної тривоги.

Однак повітряні тривоги під час навчання можуть стати несподіванкою для частини учнів. Йдеться про першокласників та дітей, які повернулися з-за кордону.  

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Як підготувати дитину до повітряної тривоги у школі

Отож, батьки повинні дотримуватися таких правил:

  • розкажіть дитині правила поведінки у час тривоги;
  • поясність, що дитина не може покидати укриття;
  • учень має знати, де розташовані укриття на маршруті, який він долає до навчального закладу. Також варто розповісти про правило "двох стін", якщо укриття поблизу немає;
  • дитина також має знати правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;
  • школа має мати контакти батьків, аби сконтактувати у разі потреби, а також список ліків, які потрібні учневі;
  • дитина також має знати ваші та свої дані;
  • ви маєте бути учасником розсилки чи чату школи або класу. 

Що покласти у тривожний рюкзак

Дитина має мати у школі і тривожний рюкзак. Речі, які він містить, можуть бути життєво необхідні в укритті. Що туди покласти, ми писали тут.

Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги

Є вправи, які допоможуть дитині заспокоїтися, якщо вона отримала стрес через повітряну тривогу. 

  • Дихання животом 

Дитина має покласти руку на живіт та зробити кілька усвідомлених вдихів та видихів. Вдих був через ніс, а видих – через рот.

  • "Метелик"

Ліву руку дитина має покласти на праве плече, а праву – на ліве. Опісля похлопати долонями по плечах. Вправу треба виконувати повільно. 

Інші вправи для заспокоєння у час тривог 

  • знайти кілька предметів одного кольору;
  • рахувати від десяти до одного;
  • потерти кінчик носа;
  • розтерти руками тіло. 

Ви також можете написати ці вправи своїй дитині на листочку і покласти у тривожний рюкзак. 

Автор: Марія Волошин