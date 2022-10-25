Як підготуватися та що робити батькам школяра під час повітряної тривоги
Через масовані ракетні обстріли Росії багато українських школярів знову перейшли на дистанційне навчання. Як вчитимуться діти й надалі, вирішує місцева влада. Усе залежить від безпекової ситуації.
Однак цього тижня ракетний терор Росії продовжився. Повітряні тривоги часто переривали навчання школярів. Тож як підготуватися до можливої небезпеки та діяти батькам, зокрема якщо їхня дитина у школі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як батькам підготуватися до повітряної тривоги
- Долучитися до каналу комунікації школи: між адміністрацією закладу, вчителями і батьками. Усе задля того, аби знати важливу інформацію у разі повітряної тривоги.
- Надати керівництву школи свої контакти. Або ж контакти тих, хто може забирати дитину із закладу освіти. Також варто повідомити адміністрації школи деталі стану здоров'я дитини та її особливі потреби.
- Не забудьте при цьому повідомити дитині її резус-фактор та групу крові, хронічні хвороби, а також ваші контакти.
- В евакуаційний рюкзак дитини покладіть записку, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові вашого чада. Також має бути вказана дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото (за можливості й, бажано, з підписами, хто на ньому зображений). Варто зазначити в цій записці і резус-фактор та групу крові дитини.
Якщо під час тривоги дитина – у закладі освіти
Останнім часом були випадки під час повітряної тривоги в Україні, коли батьки забирали дітей зі сховища школи. Як наголошують в Офісі освітнього омбудсмена, батьки не можуть так чинити аж до відбою. Вчитель при цьому не має права випускати під час тривоги дитину з укриття школи.
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Дитина під час тривоги має перебувати в укритті школи, доки:
- не оголосять про відбій тривоги;
- не оголосять про вимушену евакуацію.
Вимушену евакуацію здійснюють якщо:
- укриття пошкодили і перебувати у ньому більше неможливо;
- сховище затопило;
- в укритті сталася пожежа;
- у сховищі суттєво знизився рівень кисню або є небезпечні речовини.
Важливо, аби дитина під час тривоги залишилася в укритті. Батькам не варто у цей час її забирати зі сховища. Також батьки мають нагадати дитині, що під час тривоги треба слухати вчителя і не можна бігти додому.