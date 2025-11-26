Квитки на поїзд чи потяг: як сказати, щоб не помилися у назві транспорту

Деколи ми вагаємося, як правильно розповісти про квитки – куплені вони на потяг чи на поїзд. Може видаватися, що котресь з них росіянізм.

Про правильну версію слова розповідає журналістка та мовознавиця Ольга Багній, пише 24 Канал.

Дивіться також Скажете "чолка" – і зробите помилку: як насправді українською має звучати це слово

Який варіант слова правильний – поїзд чи потяг?

Поїздки залізничним транспортом одні з найдоступніших і найпопулярніших в Україні. Але при назві ряду з'єднаних між собою вагонів, що рухаються рейковими коліями з допомогою локомотива, дехто вагається це потяг чи поїзд?

Відповідь проста, українські словники фіксують обидва слова як синоніми. Але наголошують на різному походженні слів.

Слово "поїзд", походить від дієслова їхати / їздити → їзд → поїзд. Академічний словник української мови подає саме таке визначення: поїзд – сформований і зчеплений склад вагонів з локомотивом чи моторними вагонами. Це слово є нейтральним, уживаним у діловій, офіційній та розмовній мові.

Зі словом "потяг" цікавіше. Походить від дієслова тягти → потяг. Але воно – багатозначне.

1 варіант позначає: рухомий склад вагонів – то саме, що поїзд .

. 2 варіант: сильне прагнення, нахил, бажання – потяг до знань, потяг до мистецтва.

У літературі та поезії можна зустріти обидва варіанти. Наприклад, у Володимира Сосюри: "Коли потяг у даль загуркоче…".

Як назвати транспорт правильно: дивіться відео

На думку мовознавця Олександра Тараненка, "поїзд" є калькою російської поезд, а потяг – калькою з польської pociąg, але й воно кальковане з німецької Zug.

Втім, сучасні словники трактують обидва слова як рівнозначні. Обидва слова правильні, але мають різне походження й відтінки значення. Якщо хочете однозначно, скажіть – поїзд.

А якщо сумніваєтеся, що коли скажете "потяг", вас не зрозуміють, додайте уточнювальне слово чи речення з відповідним контекстом – квитки на потяг, поспішаю на потяг. Дехто вважає це слово поетичнішим.

Називаючи одне чи інше слово, ви не робите помилки, лише змінюєте стиль своєї мови. Але настільки це чудово, що українська мова дає таку можливість! Говоріть українською!