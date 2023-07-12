В Україні скорочується мережа закладів позашкільної освіти

12 липня 2023, 13:57
Читать новость на русском

Джерело:

osvita.ua

У нашій державі поступово скорочується мережа закладів позашкільної освіти. Зокрема, й через недостатнє фінансування.

Результати моніторингового дослідження Державної служби якості освіти свідчать, що протягом трьох років мережа скоротилася на 10%. Тобто до 3 501 закладу.

Дивіться також Лісовий заявив про реорганізацію вишів в Україні

В Україні скорочується мережа закладів позашкільної освіти

Серед причин, чому зникає чимало закладів позашкільної освіти, такі:

  • відсутність грошей на утримання закладів у селах;
  • злиття закладів у процесі децентралізації;
  • частину закладів райради досі не передали у комунальну власність громад;
  • недостатня кількість педагогів у час війни. 
Зверніть увагу! До структури позашкільної освіти входять клуби та об'єднання, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи, фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Як працюють заклади позашкільної освіти 

На сьогодні навчання і тренування у закладах позашкілля відбувається очно (у 46%) або за змішаною формою (39%).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Дистанційно працюють 12% закладів. Освітній процес не здійснюється у 3% закладів позашкілля.

Дивіться також В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв: Лісовий назвав терміни

Які реформи реалізовують в освіті

  • Недавно очільник МОН Оксен Лісовий розповів про виклики та реформи, які треба реалізувати в освітній сфері.
  • Сьогодні ми говоримо про 6 реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, вища освіта, наука та позашкілля. І 3 наскрізні реформи: євроінтеграція, цифровізація, заробітна плата. От такий виклик стоїть перед нами, уточнив очільник МОН.
Автор: Марія Волошин