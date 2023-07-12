Результати моніторингового дослідження Державної служби якості освіти свідчать, що протягом трьох років мережа скоротилася на 10%. Тобто до 3 501 закладу.

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В Україні скорочується мережа закладів позашкільної освіти

Серед причин, чому зникає чимало закладів позашкільної освіти, такі:

відсутність грошей на утримання закладів у селах;

злиття закладів у процесі децентралізації;

частину закладів райради досі не передали у комунальну власність громад;

недостатня кількість педагогів у час війни.

Зверніть увагу! До структури позашкільної освіти входять клуби та об'єднання, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи, фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Як працюють заклади позашкільної освіти

На сьогодні навчання і тренування у закладах позашкілля відбувається очно (у 46%) або за змішаною формою (39%).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Дистанційно працюють 12% закладів. Освітній процес не здійснюється у 3% закладів позашкілля.

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Які реформи реалізовують в освіті