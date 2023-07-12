Результати моніторингового дослідження Державної служби якості освіти свідчать, що протягом трьох років мережа скоротилася на 10%. Тобто до 3 501 закладу.
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В Україні скорочується мережа закладів позашкільної освіти
Серед причин, чому зникає чимало закладів позашкільної освіти, такі:
- відсутність грошей на утримання закладів у селах;
- злиття закладів у процесі децентралізації;
- частину закладів райради досі не передали у комунальну власність громад;
- недостатня кількість педагогів у час війни.
Як працюють заклади позашкільної освіти
На сьогодні навчання і тренування у закладах позашкілля відбувається очно (у 46%) або за змішаною формою (39%).
Дистанційно працюють 12% закладів. Освітній процес не здійснюється у 3% закладів позашкілля.
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Які реформи реалізовують в освіті
- Недавно очільник МОН Оксен Лісовий розповів про виклики та реформи, які треба реалізувати в освітній сфері.
- Сьогодні ми говоримо про 6 реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, вища освіта, наука та позашкілля. І 3 наскрізні реформи: євроінтеграція, цифровізація, заробітна плата. От такий виклик стоїть перед нами, уточнив очільник МОН.