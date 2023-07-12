Результаты мониторингового исследования Государственной службы качества образования свидетельствуют, что за три года сеть сократилась на 10%. То есть до 3501 заведения.

Смотрите также Лисовой заявил о реорганизации вузов в Украине

В Украине сокращается сеть заведений внешкольного образования

Среди причин, почему исчезает немало заведений внешкольного образования, следующие:

отсутствие денег на содержание заведений в селах;

слияние заведений в процессе децентрализации;

часть заведений райсовета до сих пор не передали в коммунальную собственность общин;

недостаточное количество педагогов в период войны.

Обратите внимание! В структуру внешкольного образования входят клубы и объединения, культурно-образовательные, физкультурно-оздоровительные, спортивные и другие учебные заведения, учреждения, фонды, ассоциации, деятельность которых связана с функционированием внешкольного образования.

Как работают заведения внешкольного образования

На сегодняшний день обучение и тренировка в заведениях внешколы происходит очно (в 46%) или по смешанной форме (39%).

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Дистанционно работают 12% заведений. Образовательный процесс не осуществляется в 3% заведений внешколы.

Смотрите также В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев: Лисовой назвал термины

Какие реформы реализуют в образовании