Результаты мониторингового исследования Государственной службы качества образования свидетельствуют, что за три года сеть сократилась на 10%. То есть до 3501 заведения.
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В Украине сокращается сеть заведений внешкольного образования
Среди причин, почему исчезает немало заведений внешкольного образования, следующие:
- отсутствие денег на содержание заведений в селах;
- слияние заведений в процессе децентрализации;
- часть заведений райсовета до сих пор не передали в коммунальную собственность общин;
- недостаточное количество педагогов в период войны.
Как работают заведения внешкольного образования
На сегодняшний день обучение и тренировка в заведениях внешколы происходит очно (в 46%) или по смешанной форме (39%).
Дистанционно работают 12% заведений. Образовательный процесс не осуществляется в 3% заведений внешколы.
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Какие реформы реализуют в образовании
- Недавно глава МОН Оксен Лисовой рассказал о вызовах и реформах, которые следует реализовать в образовательной сфере.
- Сегодня мы говорим о 6 реформах: дошколье, школе, старшей школе и профтехе, высшем образовании, науке и внешколе. И 3 сквозных реформы: евроинтеграция, цифровизация, заработная плата. Вот такой вызов стоит перед нами, уточнил глава МОН.