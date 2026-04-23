Ідеальних уроків не існує: вчителька розвінчала популярні міфи про школу

Вчителька англійської мови з Києва Ольга Горбатько відверто розповіла про те, що насправді відбувається у школах. Вона спростувала популярні міфи, у які досі вірять багато батьків і навіть самі учні.

Педагогиня з Києва Ольга Горбатько у своєму інстаграмі поділилася власним досвідом і пояснила, чому багато поширених уявлень про школу не мають нічого спільного з реальністю.

"До кожного учня можна знайти підхід" – не завжди правда

Один із найпопулярніших міфів – що вчитель здатен знайти підхід до будь-якої дитини. За словами педагогині, це не зовсім так. У школі є учні, поведінку яких складно скоригувати, і не завжди з цим може впоратися навіть досвідчений учитель.

Ще один поширений стереотип – що всі батьки однаково зацікавлені в навчанні своїх дітей. Насправді ж, каже вчителька, дехто перекладає відповідальність за домашні завдання на педагогів, а участь родини в освітньому процесі мінімальна.

Також не варто вважати, що достатньо зробити урок "цікавим", аби дитина автоматично захотіла навчатися. Якщо учень не має внутрішньої мотивації, навіть найкреативніші методи можуть не дати результату.

Робота вчителя не закінчується після дзвінка

Часто можна почути, що вчителі працюють лише до обіду. Однак після уроків починається не менш об’ємна частина роботи: перевірка зошитів, заповнення журналів, підготовка до занять і звітність.

Міфом є й те, що перевірити домашні завдання можна за 10 – 15 хвилин. Якщо вчитель має десятки або навіть понад сотню зошитів, цей процес може затягнутися на кілька годин, особливо коли йдеться про письмові роботи чи твори.

Інші вчителі погоджуються з педагогинею / Скриншот з Instagram

Не відповідає дійсності й уявлення про "вільні канікули". У цей період педагоги часто займаються підготовкою матеріалів, проходять навчання або виконують адміністративні завдання.

Батьківські збори і підтримка колег: як це є насправді

Ще один міф – що батьківські збори проходять спокійно і конструктивно. Насправді ж вони нерідко вимагають від учителя високого рівня стресостійкості та дипломатії, адже відповідальність за навчання дитини іноді повністю перекладають на школу.

Також не завжди виправдовується очікування, що молодих учителів активно підтримують і допомагають їм адаптуватися. За словами педагогині, часто на новачків навалюється значний обсяг роботи, і їм доводиться швидко вчитися "на практиці".

У коментарях під дописом багато користувачів підтримали вчительку. Освітяни зазначили, що впізнають у цих словах власний досвід, а батьки погоджуються: реальність шкільного життя значно складніша, ніж здається на перший погляд.

