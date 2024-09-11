Школи тепер зобов'язані дотримуватись норм чинного правопису
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Міносвіти України оприлюднило Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у школах на цей навчальний рік. Вони містять і зобов'язання щодо чинного правопису.
Так, у рекомендаціях зазначили, що 22 травня 2024 року минув п'ятирічний перехідний період для чинного Українського правопису. Тому тепер школи мають обов'язково дотримуватися його норм.
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Школи мають дотримуватися норм чинного правопису
Так, у 2024/25 навчальному році школярі дотримуватимуться норм чинного українського правопису в редакції 2019 року.
Після того, як минув п'ятирічний перехідний період, у роботі й викладанні педагоги та адміністрація мають використовувати норми нової редакції правопису.
Цікаво! 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
Правопис доопрацьовують
- Недавно Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
- Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
- Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
- Новий варіант мають оприлюднити в кінці 2024 року.