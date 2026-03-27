В Україні – новий правопис: що змінилося

В Україні остаточно затвердили український правопис як державний стандарт. Рішення ухвалила мовна комісія на виконання постанови Верховної Ради.

Головна зміна – не нові правила, а обов’язковість їх застосування. Про це повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Дивіться також Пушкіна більше не буде: з українського правопису видалили згадки про Росію

Що змінилося у правописі?

В Україні офіційно завершили процес оновлення українського правопису. 1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила його як єдиний державний стандарт, чим ввела документ у правове поле.

Йдеться фактично про правопис редакції 2019 року, однак тепер він має значно вищий статус. Якщо раніше документ мав рекомендаційний характер, то відтепер його норми є обов’язковими для використання у всіх сферах – від освіти до державних установ.

Важливо, що кардинальних змін у правилах не відбулося. Основні нововведення стосуються статусу документа, а також редакційних уточнень і виправлення технічних помилок у тексті.

Водночас запровадження єдиного стандарту усуває різночитання, які раніше виникали під час застосування норм правопису. Тепер в Україні діє єдиний офіційний текст, який мають використовувати всі без винятку.

Також новий статус правопису означає, що його застосовуватимуть у державних іспитах, роботі судів, органів влади та навіть у цифрових сервісах і реєстрах. При цьому українцям не потрібно змінювати раніше видані документи. Паспорти, дипломи та інші офіційні папери залишаються чинними, навіть якщо вони оформлені за старими нормами.