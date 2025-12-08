В Україні оновили й перейменували всі парламентські премії й стипендії

Днями Верховна Рада погодила Постанову "Про премії та стипендії Верховної Ради України". Так, оновили та перейменували всі парламентські премії й стипендії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Він уточнив, що вперше одночасно оновили всі положення щодо нагородження студентів, педагогів та молодих учених.

Як оновили стипендії і премії?

Бабак зазначив, що попередні положення ухвалювали ще у 1996 – 2021 роках. Тепер премії та стипендії отримали імена видатних українців. Деякі з них при цьому – новий зміст і правила нарахування.

️Премія педагогам тепер має ім'я Василя Сухомлинського, а також щороку її будуть призначати двом категоріям освітян, одна з яких – завжди будуть вчителі,

– повідомив нардеп.

Премія молодим ученим – ім'я Ігоря Юхновського.

️Стипендії для молодих учених тепер матимуть ім'я Бориса Патона. До категорії стипендіатів додали й докторів філософії.

️Премія найкращим вступникам офіційно стала Премією імені Бориса Грінченка. Тепер її будуть отримувати 50 вступників із найвищими результатами НМТ.

️Академічні стипендії стануть стипендіями імені Івана Огієнка. Також збільшать мінімальний розмір виплат.

️Соціальні стипендії матимуть ім'я імені Григорія Сковороди. Їх зможуть отримувати й студенти професійної освіти.

Упорядкували систему парламентських нагород так, щоб вона відповідала сучасним викликам і реально підтримувала тих, хто продовжує навчати, вчитися й розвивати науку навіть у найважчі для країни часи,

– вважає очільник Освітнього комітету.

