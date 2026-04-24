Учні почали принижувати вчителів у мережі: у поліції розповіли про "тренд" і відповідальність

Протягом останніх тижнів соцмережами шириться новий тренд, спрямований на приниження учителів. Учні фотографують педагогів, а потім монтують образливі відео в тіктоці.

У Нацполіції при цьому нагадують про відповідальність для неповнолітніх та їхніх батьків. А освітній омбудсмен розповіла, як відповідати на такі вчинки.

У чому суть небезпечного тренду?

У Нацполіції України зазначають, що в українському сегменті інтернету з'являються образливі відео про окремих вчителів. Правоохоронці при цьому нагадують, що це не є "приколом", а кібербулінгом і передбачає відповідальність.

Образливі відео, фото, коментарі чи пости – це правопорушення. Анонімність не рятує від відповідальності,

– уточнюють у поліції.

І зазначають, що за такі дії передбачені штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Якщо порушник є неповнолітнім, то за його дії відповідають батьки.

Правоохоронці також підказали алгоритм дій у разі кібербулінгу для вчителів:

зафіксувати докази (скриншоти, посилання);

поскаржитися у соцмережі;

повідомити дорослих або звернутися до поліції (102 / 112).

Батькам радять при цьому пояснити дітям правило "цифрового сліду", перевірити налаштування приватності профілю та попередити дитину, що вона може звернутися за допомогою у разі мережевих атак.

Що каже освітня омбудсмен?

На ситуацію звернула увагу й освітня омбудсмен Надія Лещик. Вона радить учителям у разі образливих відео або писати заяву в поліцію, або скаржитись на відео в тіктоці. При цьому залучати знайомих, щоб відправити більше скарг. Про це Лещик повідомила у фейсбуці.

Вона зазначила, що отримує скарги від освітян, які постраждали від образливих відео. Лещик наголошує, що це не тренд, а правопорушення.

У разі виявлення принизливого відео Лещик також радить робити відеозапис із фіксацією, хто та що саме розмістив, зберегти посилання на контент та відповідний акаунт, за можливості завантажити відео або зробити скриншоти. Після чого можна подати заяву до поліції та кіберполіції.

Також вона радить відправляти скарги в ТікТок на образливі відео, зокрема за "цькування та переслідування". Чим більше скарг надійде за короткий час, тим швидше модератори заблокують цей контент, уточнює вона. Скаржитись можна і через форму про порушення конфіденційності. Її треба заповнювати особисто англійською, надавши посилання на принизливе відео. При цьому вказати, що знімали незаконно.

Можна поскаржитись, за словами Лещик, і на порушення авторських прав через форму "Intellectual Property Report". Також варто прикріпити до форми посилання на відео та на профіль, з якого образливе відео розповсюджують.