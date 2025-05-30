Останній дзвоник: теплі вітання випускникам у віршах та прозі

Останній дзвоник – це свято не лише завершення навчального року, а й завершення шкільного життя для одинадцятикласників. І усім в цей день приємно почути теплі слова вітання.

Гарні привітання для школярів у День останнього дзвоника пропонує 24 Канал.

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Теплі вітання в День останнього дзвоника

Ось і добіг завершення навчальний рік. І у більшості шкіл України пролунає останній дзвінок. У цей день слова вітання побажання та підтримки хочуть отримати і вчителі, і школярі.

Ось і промчали ваші шкільні чверті. І хоч як мене закрутився ваш персональний сюжет, цю пору ви будете з ніжністю згадувати тим частіше, чим старше будете ставати. Та й зараз на самому денці серця кожного щасливого випускника причаївся світлий смуток.

***

Сьогодні дзвенить останній дзвінок, сьогодні спорожніють класи в школі й в сторону відкладуться підручники. Вітаю з початком відпочинку і точкою відліку веселих літніх днів. Бажаю набратися за літо нових сил і натхнення, ентузіазму і посидючості, цілеспрямованості, нових надій на наступний навчальний рік. Нехай це літо буде яскравим, чудовим і незабутнім.

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Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озветься.

***

Вітаю з Останнім дзвінком! Бажаю цього літа не пропустити жодного грандіозної події й щасливого дня, бажаю літніх чудес і пригод. Ще хочу побажати все-таки скучити по школі і після високої хвилі веселого літа повернутися в тиху гавань знань і наук.

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Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

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Закінчення школи – важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

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Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне.

Хай рветься в політ мов крило журавля!

До нових вершин, до мрії, до щастя

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Дорогі школярі – ви наша гордість, сила, майбутнє! Швидко пробіг час, і зі звичайних школярів стали випускниками. З гордістю дивлячись на вас, таких молодих, красивих і сучасних, хочемо побажати підкорити будь-які вершини, реалізувати всі свої амбіції, зустріти своє кохання і бути щасливими сьогодні і завжди!

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Зі святом, дорогі вчителі та школярі! Гарного і мирного літа!