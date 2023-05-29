Прийом до 1-х класів шкіл завершується: що треба знати та обов'язково зробити батькам

У 2023 році батьки майбутніх першокласників мають подати документи для зарахування їхніх дітей до перших класів до 31 травня. Все, що варто знати, читайте у матеріалі.

Діти мають право навчатися у школі, яка є найближчою до місця їхнього проживання. При цьому, якщо є вільні місця, можуть обрати й інші навчальні заклади.

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Терміни та документи, які треба подати для зарахування до 1 класу

Заяву онлайн чи особисто для зарахування дитини до 1 класу треба подати до 31 травня. Також варто мати із собою паспорт і копію свідоцтва про народження дитини. Не забути варто й оригінал або копію медичної довідки. Так само можуть діяти і батьки дітей, які зараз перебувають за кордоном. Після зарахування діти зможуть здобувати освіту онлайн.



Процедура зарахування дитини до 1 класу / Служба освітнього омбудсмена Процедура зарахування дитини до 1 класу / Служба освітнього омбудсмена

Хто має право на першочергове зарахування до першого класу

Таке право мають:

діти, які проживають на території обслуговування школи;

діти, які є рідними братами та / або сестрами дітей, які вже вчаться в цій школі;

діти працівників школи.

Першочергове зарахування триває з 31 травня до 1 червня включно.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах, то не пізніше 1 червня видають наказ про зарахування всіх дітей.

До 15 червня включно за результатами жеребкування на вільні місця зараховують дітей, які не проживають на території школи.

Упродовж двох робочих днів із дня зарахування дітей у перший клас школа оприлюднює на своєму інформаційному стенді, а також на офіційному сайті таку інформацію:

список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії з трьох осіб для проведення жеребкування.

Важливо! Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або зарахування не є обов'язковою. Це не мають права вимагати працівники школи чи робити умовою для зарахування.

Як відбувається жеребкування

Жеребкування задля зарахування дітей на вільні місця у школу відбувається протягом 5 – 10 червня. Процедура має відбуватися прозоро. Подію можуть відвідати навіть журналісти та громадські діячі.

Жеребкування проводять за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою з прозорого матеріалу. Упродовж 2 робочих днів після оголошення результатів можна подати скаргу щодо результатів жеребкування.

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Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається так;

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

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Як зараховують до 1 класу дітей-переселенців

Якщо батьки не мають свідоцтва про народження дитини, директор школи має допомогти з його оформленням.

У Службі освітнього омбудсмена наголосили, що в умовах воєнного стану батькам та законним представникам дітей-переселенців необхідно надати один із таких документів:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Як зараховуватимуть дітей, які зараз перебувають на ТОТ

У Міносвіти радять батькам подавати заяву до школи, яка розташована на підконтрольній Україні території. Згодом дитина навчатиметься дистанційно.

Що ще варто знати про вступ до першого класу: