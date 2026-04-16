Чому діти не люблять математику: експерт назвав головну проблему викладання в Україні

В Україні головною проблемою викладання математики є не складність предмета, а відсутність зацікавлення учнів. Саме мотивація визначає, чи буде дитина вчитися ефективно.

Недостатня здатність зацікавити школярів математикою залишається ключовим викликом для освіти. Таку думку висловив викладач і економіст Володимир Страшко у колонці для Освіта.ua.

Дивіться також "Маруся", але не та: київські школярі провалили тест через ChatGPT

Чому учні не хочуть вчити математику?

За словами експерта, людина починає навчатися лише за двох умов: коли їй це цікаво або коли вона має усвідомлену потребу. У першому випадку процес приносить задоволення і не сприймається як обов'язок.

Якщо ж інтересу немає, навчання відбувається через необхідність. Для школярів це найчастіше пов'язано з оцінками або складанням НМТ. Саме тому багато учнів починають активно вчити математику лише наприкінці школи.

Зверніть увагу! Володимир Страшко зазначає, що спроби переконати дітей у важливості предмета часто не дають результату. Такі аргументи не працюють, якщо в учня відсутній внутрішній інтерес.

Як зробити математику цікавою?

Ефективна популяризація науки, за словами експерта, полягає не у примусі, а у здатності захопити. Важливо показати, що складні речі можуть бути цікавими і доступними.

Як приклад він наводить Стівена Гокінга, який своїми книжками зробив науку ближчою для широкої аудиторії. Також значний вплив має кіно, зокрема стрічка Ігри розуму, що розповідає історію математика Джон Неш.

На думку Страшка, саме такого підходу бракує українській освіті – коли учням не кажуть “це потрібно вивчити”, а показують, наскільки це може бути захопливо.

Водночас експерт наголошує: популяризація – лише частина рішення. Не менш важливими залишаються якість освітніх програм, підготовка вчителів та загальна інфраструктура навчання.

Занижувати оцінки чи ні: педагогиня пояснила, як впливає на дітей така мотивація