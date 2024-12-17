Не лише низька зарплата: вчителі розповіли, що їх найбільше демотивує на роботі

Професія вчителя втрачає свою престижність. Але що ж так відлякує молодих фахівців та досвідчених педагогів у роботі вчителем? Чи здивують вас основні фактори та чи притаманні вони лише освіті?

В Україні спостерігається кадровий голод учителів. І це проявляється і в тому, що молодь не обирає професію учителя, і втому, що досвідчені педагоги міняють фах. 24 Канал, посилаючись на статтю засновниці "Освіторії" Зої Литвин на "Дзеркалі тижня", називає головні демотиватори професії.

Дивіться також Учителів яких предметів найбільше бракує у школах України

Чим незадоволені педагоги у своїй роботі

Дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал", проведене громадською спілкою "Освіторія" та дослідницькою агенцією Fama серед понад 10 тисяч учителів і студентів педагогічних спеціальностей із різних областей України, демонструє наступне.

Серед чинників, які найбільше викликають незадоволення в опитаних учителів, називають:

кількість бюрократії та перелік робочих завдань – 53%;

53%; обсяг реального робочого навантаження – 60%.

Перевантаження роботою учителів приводить до демотивації, тож учителі швидко йдуть із професії, вказує Зоя Литвин у статті.

Менше половини – 47% учителів, задоволені своєю роботою.

Однак, є різниця між рівнем задоволеності серед молодших та старших за віком педагогів: старші вчителі зазвичай краще оцінюють свою роботу, ніж молодші.

Ще один демотиватор – рівень заробітної плати, яка є неспівмірною з навантаженням.

вчителів не задоволені рівнем зарплати – 68% ,

– , частково задоволені – 19%,

задоволені – лише 12%.

Молодь негативніше оцінює свою заробітну плату, ніж учителі старшого віку.

Дослідження намагалося визначити й основні мотиватори професії, які стимулювали б їх продовжувати працювати в школі – учителі "за":

скорочення бюрократичного навантаження (94%);

(94%); підвищення заробітної плати (91%);

(91%); створення сприятливих умов для професійного розвитку (90%);

(90%); дружній робочий колектив (87%);

(87%); матеріальне забезпечення навчального процесу (84%).

Мотиватори для вчителів / інфографіка "Джеркало тижня"

Дослідження демонструє, що вирішення ситуації потребує комплексного підходу і діяти треба швидко. Адже, професія педагога для України дуже важлива.