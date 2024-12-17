Не лише низька зарплата: вчителі розповіли, що їх найбільше демотивує на роботі
Професія вчителя втрачає свою престижність. Але що ж так відлякує молодих фахівців та досвідчених педагогів у роботі вчителем? Чи здивують вас основні фактори та чи притаманні вони лише освіті?
В Україні спостерігається кадровий голод учителів. І це проявляється і в тому, що молодь не обирає професію учителя, і втому, що досвідчені педагоги міняють фах. 24 Канал, посилаючись на статтю засновниці "Освіторії" Зої Литвин на "Дзеркалі тижня", називає головні демотиватори професії.
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Чим незадоволені педагоги у своїй роботі
Дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал", проведене громадською спілкою "Освіторія" та дослідницькою агенцією Fama серед понад 10 тисяч учителів і студентів педагогічних спеціальностей із різних областей України, демонструє наступне.
Серед чинників, які найбільше викликають незадоволення в опитаних учителів, називають:
- кількість бюрократії та перелік робочих завдань – 53%;
- обсяг реального робочого навантаження – 60%.
Перевантаження роботою учителів приводить до демотивації, тож учителі швидко йдуть із професії, вказує Зоя Литвин у статті.
Менше половини – 47% учителів, задоволені своєю роботою.
Однак, є різниця між рівнем задоволеності серед молодших та старших за віком педагогів: старші вчителі зазвичай краще оцінюють свою роботу, ніж молодші.
Ще один демотиватор – рівень заробітної плати, яка є неспівмірною з навантаженням.
- вчителів не задоволені рівнем зарплати – 68%,
- частково задоволені – 19%,
- задоволені – лише 12%.
Молодь негативніше оцінює свою заробітну плату, ніж учителі старшого віку.
Дослідження намагалося визначити й основні мотиватори професії, які стимулювали б їх продовжувати працювати в школі – учителі "за":
- скорочення бюрократичного навантаження (94%);
- підвищення заробітної плати (91%);
- створення сприятливих умов для професійного розвитку (90%);
- дружній робочий колектив (87%);
- матеріальне забезпечення навчального процесу (84%).
Дослідження демонструє, що вирішення ситуації потребує комплексного підходу і діяти треба швидко. Адже, професія педагога для України дуже важлива.