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Освіта Освіта в Україні Зарплати зростають: ці фахівці найбільше потрібні роботодавцям
13 червня, 09:06
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Зарплати зростають: ці фахівці найбільше потрібні роботодавцям

Марія Волошин

Українські компанії пропонують дедалі більше бонусів для залучення фахівців, які дуже потрібні на ринку праці. Заохочують високими зарплатами та безкоштовним житлом і харчуванням.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна. І уточнив, які фахівці зараз потрібні найбільше. 

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Які спеціалісти потрібні найбільше?

Заступник міністра каже, що традиційно найпопулярнішою професією у системі професійної освіти є кухар. Також дуже потрібні автослюсарі, трактористи, слюсарі сільськогосподарської техніки та зварювальники. 

Найбільший кадровий дефіцит зараз фіксують у промислових спеціальностях.

Це майбутні оператори верстатів з числовим програмним керуванням або верстатники широкого профілю та електромонтери і все, що пов'язано з електричною інженерією, 
– уточнив посадовець. 

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Де зарплати зростають найшвидше?

У МОН також уточнили, що саме цих фахівців зараз найбільше потребує ринок праці. Тому й зарплати у них зростають швидше. 

Це буквально десятки вакансій на одну людину, яка на ці вакансії приходить, 
– уточнив Завгородній.

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Які бонуси пропонують роботодавці?

Заступник міністра також розповів, що випускники професійних закладів освіти часто отримують пропозиції роботи в іншому регіоні. Особливо пропонують переїхати на роботу підприємства оборонно-промислового комплексу. При цьому нерідко готові забезпечити переїзд, безкоштовне проживання та харчування.

Посадовець каже, що представники підприємств регулярно відвідують заклади освіти по всій Україні та де-факто "полюють" на майбутніх працівників ще під час навчання. Тому держава активно інвестує в підготовку таких спеціалістів. 

У МОН переконані, що саме технічні та інженерні професії стануть одними з ключових для відновлення економіки та розвитку української промисловості в найближчі роки.

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Міністерство освіти та науки України
Професійна освіта