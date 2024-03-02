В Україні з'явиться нова професія: спеціалістів готуватимуть вже з вересня

В Україні на базі училищ почнуть готувати фахівців за новим державним стандартом "Кухар закладу освіти". Зміни набудуть чинності вже з 1 вересня.

Про це під час регіонального форуму повідомила гендиректорка директорату професійної освіти Міносвіти України Ірина Шумік. І наголосила, що реформа шкільного харчування триває досить системно.

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В Україні з'явиться нова професія

Посадовиця заявила: якщо встановити нове обладнання, але не надати відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали тим, хто безпосередньо щоденно готує їжу, успіх цієї реформи буде сумнівним.

Тому Міністерство освіти спільно з Офісом реформ працює над впровадженням нового стандарту "Кухар закладу освіти". Це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що з вересня розпочнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти,

– повідомила Шумік.

І додала, що на сьогодні вже затверджена програма підвищення кваліфікації. Вона покриває всі необхідні навички на новому обладнанні та з новими рецептурниками. Зараз триває робота над відповідними матеріалами.

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