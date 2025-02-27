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Освіта Саморозвиток Промінь, мистецтво, красень – і це далеко не всі слова, які вигадали українські письменниці
27 лютого, 20:28
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Промінь, мистецтво, красень – і це далеко не всі слова, які вигадали українські письменниці

Олеся Кух
Основні тези
  • Українські письменниці створили низку нових слів для збагачення української мови, таких як "переможець", "мистецтво", "променистий" (Олена Пчілка) та "провесна", "промінь" (Леся Українка).
  • Марко Мовчок (Марія Вілінська) також зробила свій внесок у розвиток мови.

Українська мова розвивається та поповнюється новими словами. І не лише шляхом запозичення з інших мов, а й придумуванням їх літераторами.

В українській мові є низка знайомих слів, які вигадали українські письменники. Які саме твори та ідеї спонукали до їх створення, пише 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

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Хто з письменниць вигадав авторські слова

Нові слова, які придумували письменники, з'являлися, коли не вистачало влучності уже наявних, щоб пояснити літературну думку. Разом з тим намагалися, щоб вони були органічними та не порушували словотвору. Авторські слова почали з'являтися у ХІХ столітті й ставлення до них було різним – від відторгнення до захоплення. Серед авторів нових слів були і українські письменниці, які вигадували свої влучні слова.

Авторкою кількох слів, якими користуються зараз усі, є Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Вона була популяризаторкою української мови та культури, у такому середовищі виховувала своїх дітей. Зокрема завдяки їй у нашій мові з'явилися слова:

  • "переможець",
  • "мистецтво",
  • "променистий",
  • "палкий".

А дехто і приписує їй авторство слова "нестяма". 

Ну і сама Леся Українка, не могла не доповнити словник української мови. Вона є авторкою слів:

  • "провесна",
  • "промінь",
  • "невідборонно".

Слово "промінь" вигадала Леся Українка / Freepik

Згадайте, як воно використане у її "Колисковій":

"Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час".

Спочатку слово "промінь" використовували лише в літературі, а з часом воно стало терміном – поясненням в геометрії та астрономії.

Марко Мовчок (Марія Вілінська), збагатила українську літературу не тільки новими жанрами – соціально-проблемні оповідання ("Козачка", "Одарка"), баладні оповідання ("Чари", "Максим Гримач"), соціальна повість ("Інститутка"), а й кількома словами:

  • "красень",
  • "легкодухий",
  • "намір",
  • "питання",
  • "струмінь".

Чи то творчий порив, чи жіноча фантазія – щоб письменниць не спонукало до словотвору, але вони збагатили українську мову. Здогадалися б, що ці з дитинства знайомі слова, вигадані?