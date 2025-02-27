Промінь, мистецтво, красень – і це далеко не всі слова, які вигадали українські письменниці

Українська мова розвивається та поповнюється новими словами. І не лише шляхом запозичення з інших мов, а й придумуванням їх літераторами.

В українській мові є низка знайомих слів, які вигадали українські письменники. Які саме твори та ідеї спонукали до їх створення, пише 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

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Хто з письменниць вигадав авторські слова

Нові слова, які придумували письменники, з'являлися, коли не вистачало влучності уже наявних, щоб пояснити літературну думку. Разом з тим намагалися, щоб вони були органічними та не порушували словотвору. Авторські слова почали з'являтися у ХІХ столітті й ставлення до них було різним – від відторгнення до захоплення. Серед авторів нових слів були і українські письменниці, які вигадували свої влучні слова.

Авторкою кількох слів, якими користуються зараз усі, є Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Вона була популяризаторкою української мови та культури, у такому середовищі виховувала своїх дітей. Зокрема завдяки їй у нашій мові з'явилися слова:

"переможець",

"мистецтво",

"променистий",

"палкий".

А дехто і приписує їй авторство слова "нестяма".

Ну і сама Леся Українка, не могла не доповнити словник української мови. Вона є авторкою слів:

"провесна",

"промінь",

"невідборонно".

Слово "промінь" вигадала Леся Українка / Freepik

Згадайте, як воно використане у її "Колисковій":

"Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

Спи ж ти, малесенький,

Пізній бо час".

Спочатку слово "промінь" використовували лише в літературі, а з часом воно стало терміном – поясненням в геометрії та астрономії.

Марко Мовчок (Марія Вілінська), збагатила українську літературу не тільки новими жанрами – соціально-проблемні оповідання ("Козачка", "Одарка"), баладні оповідання ("Чари", "Максим Гримач"), соціальна повість ("Інститутка"), а й кількома словами:

"красень",

"легкодухий",

"намір",

"питання",

"струмінь".

Чи то творчий порив, чи жіноча фантазія – щоб письменниць не спонукало до словотвору, але вони збагатили українську мову. Здогадалися б, що ці з дитинства знайомі слова, вигадані?