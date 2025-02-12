Освітній омбудсмен розповіла, кого з учнів можна було б залишати на другий рік навчання

Освітній омбудсмен Надія Лещик розповіла про ініціативу залишати учнів на другий рік навчання у тому самому класі. Пропозиція стосується переважно школярів, які відстають від програми через здобуття освіти за кордоном.

Зараз ця ідея перебуває на стадії обговорення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Надії Лещик журналісту УНН.

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Що відомо про ідею залишати учнів на другий рік навчання

Омбудсмен зауважила, що ідею надання права залишати учнів на другий рік навчання ще обговорюватимуть і з Міністерством освіти і науки України.

Поки що МОН не почав роботу, на скільки мені відомо, над цим питанням. Поки що реакцію МОН я не бачу, але будемо ще говорити з ними про це,

– заявила Лещик.

Омбудсмен також пояснила суть пропозиції щодо надання школам права залишати учнів на другий рік навчання.

Якщо дитина – за кордоном, то вона навчається на рік, на два менше або навчається в інтеграційному класі. Тобто вона фактично не навчається в школі країни перебування. Потім вона повертається в Україну, й ми розуміємо, що вона на один, два роки відстає від своїх однокласників. Саме для такої дитини необхідно передбачити, за бажанням батьків, за рішенням педагогічної ради, залишатися на другий рік. Саме в цьому полягала ідея,

– уточнила вона.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року освітній омбудсмен Надія Лещик пропонувала надати школам право залишати учнів на другий рік через неуспішність або пропуски уроків.