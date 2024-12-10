Освітній омбудсмен запропонувала залишати школярів на другий рік навчання
Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати школярів на другий рік навчання в тому ж класі. При цьому учнів усіх класів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Надії Лещик під час спілкування з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим. Таким, на її думку, може бути розв'язання питання компенсації освітніх втрат.
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Лещик пропонує залишати учнів на другий рік навчання
Однією з умов для того, аби залишити учня/ученицю на другий рік навчання, можуть бути такі:
- наявність початкового рівня навчальних досягнень дитини;
- тривалий пропуск уроків;
- відсутність упродовж одного навчального семестру за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків.
Що таке освітні втрати
Освітні втрати – це прогалини у знаннях і навичках, які виникають в учнівства під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків.
Освітні втрати можуть виникати з різних – як індивідуальних, так і системних – причин.
Чому українські учні стикнулися з освітніми втратами
- Українські учні стикнулися зі значними освітніми втратами через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.
- Причинами є, зокрема, вимушена перерва у навчанні, знищені школи, відсутність очного навчання, значні обмеження для дистанційного, перебої зі світлом та інтернетом тощо.
- Так, відмінність між очікуваними результатами навчання й реальними і становить освітні втрати.