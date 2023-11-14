"Геть комуністку": студенти "Львівської політехніки" організували мітинг проти Ірини Фаріон

Під стінами головного корпусу Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон з університету.

Збиратись студенти розпочали близько 12:00 години біля головного корпусу "Львівської політехніки". Багато з учасників мітингу принесли з собою плакати "Фаріон – геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну", "Геть комуністку Фаріон". Про те, що відбувається під стінами вишу – розповідає 24 Канал.

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У коментарі 24 Каналу один із учасників протесту – Руслан Пасічник розповів, що відразу після того, як протест розпочався, до студентів вийшло керівництво вишу і запропонувало діалог.



Учасники мітингу принесли з собою плакати із гучними гаслами / Фото 24 Каналу



Студенти вимагають звільнити Фаріон НУ "Львівська політехніка" / Фото 24 Каналу

"Ми провели круглий стіл з керівництвом університетом. Їх позиція така, що вони нібито не мають правової бази для звільнення викладачки Ірини Дмитрівни Фаріон, але створена комісія, яка розгляне морально-правове питання поведінки мовознавиці і тоді приймуть рішення", – зазначив Руслан Пасічник.

Студенти скандували свої вимоги: відео

Він уточнив, що рішення комісія пообіцяла прийняти до 23 листопада, якщо цього не станеться, студенти знову вийдуть на протест.

Ми будемо робити це доти, доки в Національному університеті Львівська політехніка не перестане викладати людина, яка шкодить українській державі,

– наголосив студент.

Зауважимо, що серед учасників мітингу — студенти НУ "Львівська політехніка", ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші.

Студенти обіцяють повторити протест у випадку, якщо звільнення не відбудеться / Фото 24 Каналу

Мовний скандал з Фаріон: головне

6 листопада Фаріон висловилась негативно про військових, зокрема, бійців бригади Азов і 3-ї ОМБр, які спілкуються російською мовою. Мовляв, такі не можуть назватись українцями.

Це спричинило хвилю критики. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через висловлювання мовознавиці.

Уже через кілька днів стався новий скандал: 8 листопада Фаріон опублікувала у себе в телеграмі лист від студента з окупованого Криму, який підтримав її у мовному питанні та заявив, що очікує звільнення рідної Керчі.

Втім, Фаріон не приховала його ім'я та місто, у якому навчається хлопець, а тому ФСБ спіймали його та змусили записати відео на фоні російського триколору з вибаченнями.

Довідка. Ірина Фаріон є викладачкою, доценткою, доктором філологічних наук і професоркою кафедри української мови в Львівській політехніці.