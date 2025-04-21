Очільник МОН розповів, як відбирають підручники для шкіл

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, як у нашій державі відбирають підручники для шкіл. Спочатку книги потрапляють на експертизу.

Про це міністр розповів під час виступу у Верховній Раді, зазначає 24 Канал. Потім саме вчителі обирають, які підручники потрапляють до закладів освіти.

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Як в Україні відбирають підручники для шкіл

Міністр повідомив, що підручники, які використовують у школах, проходять чітко регламентовану відкриту процедуру відбору.

Це конкурентна модель, в якій беруть участь авторські колективи, науковці і вчителі,

– уточнив він.

І повідомив, що алгоритм допуску підручників до школи такий: спершу відбувається експертиза комісіями. Далі підручники, які отримали позитивну експертизу, допускають до навчального процесу в принципі. Однак потім МОН оголошує конкурс. На конкурс подають підручники, які допустила комісія.

Під час конкурсу усі вчителі ознайомлюються з підручниками за своїми предметами та роблять свій вибір.

Підручники, які набрали понад 10 тисяч голосів вчителів, фінансують коштом державного бюджету. До відома: коштами держави в попередньому році було видано п'ять підручників історії, які пройшли відповідну процедуру,

– резюмував Лісовий.

Раніше ми розповідали, що Міносвіти України змінює процедуру добору шкільних підручників після виявлення помилки в піктограмі мапи України в підручнику з української мови для 7 класу.