НУШ, зарплати, укриття: на що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік. На освіту заклали загалом 178,8 мільярда гривень.

З них 148,5 мільярда гривень – загальний фонд Міносвіти. Це майже на 22% більше, ніж 2023 року.

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На що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту

Так, на 2024 рік заклали гроші і на друк підручників, і на забезпечення Нової української школи, і на облаштування укриттів.

Основні показники, закладені в проєкт держбюджету на 2024 рік, такі:

Освітня субвенція – 102,9 мільярда гривень (майже на 18% більше, ніж 2023 року);

Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% – з 1 липня (за тарифною сіткою).

Облаштування укриттів – 2,5 мільярда гривень, що на мільярд більше, ніж цьогоріч;

– 2,5 мільярда гривень, що на мільярд більше, ніж цьогоріч; Підручники й посібники для школярів – 1,5 мільярда гривень;

Зауважимо, що торік кошти, передбачені на друк підручників для НУШ, скерували на потреби армії. Цьогоріч на друк навчальних книг для НУШ виділяють 754,9 мільйона гривень. Але цього все одно недостатньо.

Субвенція НУШ – 1,5 мільярда гривень;

За ці кошти для 5 – 7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Кошти також спрямують на підготовку вчителів.

До слова, у 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави.

Субвенція на шкільні автобуси – 1 мільярд гривень;

Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.