Понад 10 тисяч психологів України об'єдналися у мережу заради підтримки дітей і батьків

В Україні створили Комунікаційну платформу для шкільних психологів. Тепер понад 10 тисяч профільних фахівців можуть обмінюватися досвідом, аби згодом допомогти та підтримати дітей і батьків.

До комунікаційної платформи залучені провідні українські та іноземні спеціалісти. Вона дає можливість психологам обмінюватись кращими професійними практиками.

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В Україні створили Комунікаційну платформу для психологів

Директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков розповів, що у кінці 2022 року психологи з різних регіонів отримали запрошення створити власну професійну мережу для комунікації. За декілька тижнів понад 10 тисяч шкільних психологів висловили готовність долучитися до цієї платформи.

На сьогодні вона важлива для психологів, адже саме вони надають психосоціальну підтримку освітянам, учням та їхнім батькам.

Щомісяця на платформі відбуватимуться вебінари. Під час цих занять практичні психологи матимуть можливість:

презентувати інструменти, якими вони можуть користуватись під час роботи,

брати участь у майстер-класах провідних українських та іноземних фахівців,

обговорювати актуальні проблеми, з якими зіштовхуються у школах психологи.

Завдяки цій платформі практичні психологи мають можливість також постійно спілкуватись між собою 24/7 у Телеграм-каналі.

Першим свій майстер-клас "Як знайти ресурсний стан під час війни" провів відомий телевізійний ведучий та психолог Дмитро Карпачов. Запис першого вебінару можна подивитись тут.

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Так, організатори переконані, що постійний обмін успішними практиками та обговорення актуальних питань, дасть можливість психологам бути корисними дітям та вчителям.

Надалі ми будемо створювати нові можливості для підвищення кваліфікації освітян у питаннях надання психологічної допомоги,

– заявила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Координаторка мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав.

Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів.

До слова, Комунікаційну платформу для практичних (шкільних) психологів створили у межах Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти. Її запровадило МОН з Інститутом модернізації змісту освіти і Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.