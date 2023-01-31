Так, Міносвіти та ENGin Program оголосили про унікальну пілотну можливість для українців. Завдяки їй можна опанувати онлайн-курси від Coursera та Udemy разом з носіями мови.

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Українці зможуть безкоштовно вчити англійську з носіями мови

Участь у програмі можуть взяти українці віком 10 – 35 років.

Організатори наголошують: це чудовий шанс здобути потрібні знання і поліпшити навички англійської мови у професійних спільнотах.

Спільне навчання стартує 15 лютого 2023 року.

Реєстрація доступна за посиланням.

Доступ до професійних спільнот можливий для користувачів, що вже є учасниками Програми ENGin або пройшли відповідне інтерв'ю.

Зауважимо, що ENGin Program – проєкт неприбуткової організації ENGin. Він об'єднує українців, які вивчають англійську мову, з англомовними волонтерами з усього світу для проведення щотижневих індивідуальних онлайн-сесій.

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