Так, Міносвіти та ENGin Program оголосили про унікальну пілотну можливість для українців. Завдяки їй можна опанувати онлайн-курси від Coursera та Udemy разом з носіями мови.
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Українці зможуть безкоштовно вчити англійську з носіями мови
Участь у програмі можуть взяти українці віком 10 – 35 років.
Організатори наголошують: це чудовий шанс здобути потрібні знання і поліпшити навички англійської мови у професійних спільнотах.
Спільне навчання стартує 15 лютого 2023 року.
Реєстрація доступна за посиланням.
Доступ до професійних спільнот можливий для користувачів, що вже є учасниками Програми ENGin або пройшли відповідне інтерв'ю.
Зауважимо, що ENGin Program – проєкт неприбуткової організації ENGin. Він об'єднує українців, які вивчають англійську мову, з англомовними волонтерами з усього світу для проведення щотижневих індивідуальних онлайн-сесій.
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Як вивчити англійську мову самостійно
Аби вивчити англійську мову самостійно, варто перш за все дотримуватися таких рекомендацій.
поставте мету;
знайдіть час;
визначте систему;
оточіть себе англійською;
говоріть;
вчіть нові дієслова;
читайте вголос;
обирайте побутові теми;
не кидайте розпочате.