Так, Минобразования и ENGin Program объявили об уникальной пилотной возможности для украинцев. Благодаря ей можно овладеть онлайн-курсами от Coursera и Udemy вместе с носителями языка.

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Украинцы смогут бесплатно учить английский с носителями языка

Участие в программе могут принять украинцы в возрасте 10 – 35 лет.

Организаторы отмечают: это отличный шанс получить нужные знания и улучшить навыки английского языка в профессиональных сообществах.

Совместная учеба стартует 15 февраля 2023 года.

Регистрация доступна по ссылке.

Доступ к профессиональным сообществам возможен для пользователей, уже участвующих в программе ENGin или прошедших соответствующее интервью.

Заметим, что ENGin Program – проект неприбыльной организации ENGin. Он объединяет украинцев, изучающих английский язык, с англоязычными волонтерами со всего мира для проведения еженедельных индивидуальных онлайн-сессий.

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Как выучить английский язык самостоятельно

Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.