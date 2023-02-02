К коммуникационной платформе привлечены ведущие украинские и иностранные специалисты. Она позволяет психологам обмениваться лучшими профессиональными практиками.

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В Украине создали Коммуникационную платформу для психологов

Директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков рассказал, что в конце 2022 психологи из разных регионов получили приглашение создать собственную профессиональную сеть для коммуникации. Через несколько недель более 10 тысяч школьных психологов выразили готовность присоединиться к этой платформе.

На сегодняшний день она важна для психологов, ведь именно они оказывают психосоциальную поддержку педагогам, ученикам и их родителям.

Ежемесячно на платформе будут проходить вебинары. Во время этих занятий практические психологи получат возможность:

презентовать инструменты, которыми они могут пользоваться во время работы,

участвовать в мастер-классах ведущих украинских и иностранных специалистов,

обсуждать актуальные проблемы, с которыми сталкиваются в школах психологи.

Благодаря этой платформе практические психологи могут также постоянно общаться между собой 24/7 в Телеграмм-канале.

Первым свой мастер-класс "Как найти ресурсное состояние во время войны" провел известный телевизионный ведущий и психолог Дмитрий Карпачев. Запись первого вебинара можно посмотреть здесь.

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Так, организаторы убеждены, что постоянный обмен успешными практиками и обсуждение актуальных вопросов позволит психологам быть полезными детям и учителям.

В дальнейшем мы будем создавать новые возможности для повышения квалификации педагогов в вопросах оказания психологической помощи,

– заявила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, Координатор сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав.

Реализация этой инициативы стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.

К слову, Коммуникационная платформа для практических (школьных) психологов была создана в рамках Экосистемы психологической помощи в сфере образования. Ее ввело МОН с Институтом модернизации содержания образования и Ассоциацией инновационного и цифрового образования.