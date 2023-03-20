У Раді проголосували за відставку Шкарлета та ще 2 міністрів

20 березня 2023, 14:05
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Джерело:

Ярослав Железняк

Сергій Шкарлет підтвердив свою відставку з посади міністра освіти та науки України. Рада вже проголосувала за його звільнення. Крім того, підтримали відставку ще 2 міністрів.

За відставку Шкарлета проголосували 295 нардепів. Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.

До речі Не Шкарлет, а Шарлет: глава МОН зробив помилку у заяві про відставку

Призначення Оксена Лісового новим Міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні.


Голосування за відставку Шкарлета / Фото Олексія Гончаренка

Звільнення 2 міністрів

  1. Також у відставку відправили міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна
  2. З посади міністра цифрової трансформації України звільнили Михайла Федорова. Однак Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України. 
 

 

Автор: Ольга Музика