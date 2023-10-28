Львів'янка встановила рекорд України із написання радіодиктантів

77-річна львів'янка – Христина Гоянюк – встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів. Вона долучається до флешмобу уже 23 роки поспіль.

Жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року, з початку заснування флешмобу. Зізнається: навіть свого дня народження вона не чекає так, як Радіодиктанту національної єдності.

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Христина Гоянюк встановила рекорд України із написання радіодиктантів

Тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні, уточнила очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки. Ви, мабуть, подумали: "Ну точно – вчителька української мови!". Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог,

– повідомила Вєтрова.

І додала, що пані Христина готується до диктантів так, ніби до захисту докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови.

Пані Христина переконана, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності. І з цим ми цілком і повністю згодні,

– додала Вєтрова.

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