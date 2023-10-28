Львів'янка встановила рекорд України із написання радіодиктантів

28 жовтня 2023, 14:47
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Джерело:

Лана Вєтрова

77-річна львів'янка – Христина Гоянюк – встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів. Вона долучається до флешмобу уже 23 роки поспіль.

Жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року, з початку заснування флешмобу. Зізнається: навіть свого дня народження вона не чекає так, як Радіодиктанту національної єдності.

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Христина Гоянюк встановила рекорд України із написання радіодиктантів

Тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні, уточнила очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова. 

У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки. Ви, мабуть, подумали: "Ну точно – вчителька української мови!". Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог,
– повідомила Вєтрова.

І додала, що пані Христина готується до диктантів так, ніби до захисту докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови.

Пані Христина переконана, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності. І з цим ми цілком і повністю згодні,
– додала Вєтрова.

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Що відомо про Радіодиктант – 2023

  • Цього року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, у День української писемності та мови через зміну календаря.
  • Текст "Дороги України" написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
  • Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
  • Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
  • Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
  • Ми також розповідали, які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають.
Автор: Марія Волошин