"Біг "стометрівки" з гирями": Забужко розповіла про труднощі написання тексту Радіодиктанту

Авторка тексту Радіодиктанту національної єдності у 2024 році, відома українська письменниця Оксана Забужко розповіла про роботу над текстом. Зокрема, зізналася, що він дався нелегко.

Зокрема, важко їй було написати останнє речення. Про це письменниця розповіла в інтерв'ю для Українського Радіо.

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Забужко розповіла про написання тексту Радіодиктанту – 2024

Забужко зізналася, що раніше ніколи не писала радіодиктанти національної єдності. Однак погодилася на пропозицію, бо побачила виклик для себе.

Цей текст – це складна робота. Вона, безумовно, теж творча та літературна, але це було схоже на біг "стометрівки" з гирями на ногах",

– зауважила Забужко.

І додала, що щодня пише три якісні сторінки тексту, а для диктанту потрібно було написати лише одну.

Здавалось би, що таке одна сторінка? Я цю одну сторінку три тижні писала й викреслювала. Писала й редагувала, писала й переписувала. Насправді це виклик – писати такі ніби дидактичні тексти. До того ж це певна самоцензура, бо це не має бути дуже індивідуальний текст та авторський голос. Це не має бути "забужківський" синтаксис",

– розповіла письменниця.

Також уточнила, що не любить рамки й умови, тому публіцистичних текстів пише дуже мало, надаючи перевагу необмеженим за обсягом творам.

Забужко розповіла про написання тексту Радіодиктанту – 2024: відео

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