Зокрема, важко їй було написати останнє речення. Про це письменниця розповіла в інтерв'ю для Українського Радіо.
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Забужко розповіла про написання тексту Радіодиктанту – 2024
Забужко зізналася, що раніше ніколи не писала радіодиктанти національної єдності. Однак погодилася на пропозицію, бо побачила виклик для себе.
Цей текст – це складна робота. Вона, безумовно, теж творча та літературна, але це було схоже на біг "стометрівки" з гирями на ногах",
– зауважила Забужко.
І додала, що щодня пише три якісні сторінки тексту, а для диктанту потрібно було написати лише одну.
Здавалось би, що таке одна сторінка? Я цю одну сторінку три тижні писала й викреслювала. Писала й редагувала, писала й переписувала. Насправді це виклик – писати такі ніби дидактичні тексти. До того ж це певна самоцензура, бо це не має бути дуже індивідуальний текст та авторський голос. Це не має бути "забужківський" синтаксис",
– розповіла письменниця.
Також уточнила, що не любить рамки й умови, тому публіцистичних текстів пише дуже мало, надаючи перевагу необмеженим за обсягом творам.
Забужко розповіла про написання тексту Радіодиктанту – 2024: відео
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Що відомо про Радіодиктант – 2024
- Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності у 2024 році відбудеться 25 жовтня об 11:00 – до Дня української писемності та мови.
- Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Текст читатиме його письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.