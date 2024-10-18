В частности, трудно ей было написать последнее предложение. Об этом писательница рассказала в интервью для Украинского Радио.
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Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта – 2024
Забужко призналась, что раньше никогда не писала радиодиктанты национального единства. Однако согласилась на предложение, потому что увидела вызов для себя.
Этот текст – это сложная работа. Она, безусловно, тоже творческая и литературная, но это было похоже на бег "стометровки" с гирями на ногах",
– отметила Забужко.
И добавила, что ежедневно пишет три качественные страницы текста, а для диктанта нужно было написать только одну.
Казалось бы, что такое одна страница? Я эту одну страницу три недели писала и вычеркивала. Писала и редактировала, писала и переписывала. На самом деле это вызов – писать такие будто дидактические тексты. К тому же это определенная самоцензура, потому что это не должен быть очень индивидуальный текст и авторский голос. Это не должен быть "забужковский" синтаксис",
– рассказала писательница.
Также уточнила, что не любит рамки и условия, поэтому публицистических текстов пишет очень мало, предпочитая неограниченным по объему произведениям.
Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта – 2024: видео
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Что известно о Радиодиктанте – 2024
- Всеукраинский Радиодиктант национального единства в 2024 году состоится 25 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Текст будет читать его писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба.