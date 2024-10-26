Коли і де оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності – 2024
25 жовтня мільйони українців долучилися до найбільшого українськомовного флешмобу — Радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч він відбувся вже 25-й раз поспіль.
Українці писали диктант у різних місцях, містах та країнах. При цьому наголосили, що цей флешмоб є дуже важливим для об'єднання української нації, зазначає Освіта 24.
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Коли і де оприлюднять текст Радіодиктанту – 2024
У понеділок, 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності – 2024 – "Магія голосу" від Оксани Забужко. Шукайте його і на сайті Освіта 24 (24 Каналу).
Тож вже у понеділок ви зможете перевірити, чи припустилися помилок під час написання.
А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви ще можете:
- надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;
- сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.
Як відбувся Радіодиктант – 2024: відеотрансляція
Що відомо про Радіодиктант – 2024
- Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
- Текст має назву "Магія голосу".
- Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
- Долучилися до написання диктанту також і представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу.
- Сам Радіодиктант в Україні цьогоріч відбувався під звук повітряної тривоги.
- Окремі з цікавих слів та фраз, які могли у вас викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити вже зараз.
- Зокрема, дізнатися, що таке "брехунець", який прописала у тексті Оксана Забужко.