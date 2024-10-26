Українці писали диктант у різних місцях, містах та країнах. При цьому наголосили, що цей флешмоб є дуже важливим для об'єднання української нації, зазначає Освіта 24.

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Коли і де оприлюднять текст Радіодиктанту – 2024

У понеділок, 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності – 2024 – "Магія голосу" від Оксани Забужко. Шукайте його і на сайті Освіта 24 (24 Каналу).

Тож вже у понеділок ви зможете перевірити, чи припустилися помилок під час написання.

А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви ще можете:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Як відбувся Радіодиктант – 2024: відеотрансляція

Що відомо про Радіодиктант – 2024