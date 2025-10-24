Укр Рус
24 жовтня, 16:34
2

Символічний для нашого часу: як називається цьогорічний текст Радіодиктанту

Марія Волошин
Основні тези
  • Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Текст має назву "Треба жити".

27 жовтня українці долучаться до написання Радіодиктанту національної єдності. Всеукраїнський флешмоб відбудеться у День української писемності та мови.

Долучитися до написання диктанту варто об 11:00 годині. Суспільне.Культура при цьому вже розсекретило назву тексту, зазначає 24 Канал.

Як називається текст Радіодиктанту у 2025 році?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Текст має назву "Треба жити". 

Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі.

Коли і де слухати Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

  • наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

  • на YouTube-каналі Українського Радіо;

  • на Facebook-сторінках Суспільного;

  • а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

Яку назву мав текст Радіодиктанту – 2024?

  • Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
  • Текст мав назву "Магія голосу".
  • Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
  • Сам Радіодиктант в Україні 2024 року відбувався під звук повітряної тривоги.
  • Окремі з цікавих слів та фраз, які могли у вас викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити тут.
  • Текст диктанту можна знайти за посиланням.