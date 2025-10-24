Символічний для нашого часу: як називається цьогорічний текст Радіодиктанту

27 жовтня українці долучаться до написання Радіодиктанту національної єдності. Всеукраїнський флешмоб відбудеться у День української писемності та мови.

Долучитися до написання диктанту варто об 11:00 годині. Суспільне.Культура при цьому вже розсекретило назву тексту, зазначає 24 Канал.

Як називається текст Радіодиктанту у 2025 році?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Текст має назву "Треба жити".

Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі.

Коли і де слухати Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

