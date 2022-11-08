Радіодиктант національної єдності – 2022: як відбуватиметься і що чекає на переможців

Вже завтра, 9 листопада, у День української писемності та мови відбудеться Радіодиктант національної єдності. До його написання долучаться українці з усього світу.

Радіодиктант організовує Суспільне Мовлення. Виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько розповіла, як долучитися до написання радіодиктанту, про перевірку диктантів та подарунки переможцям.

Читайте Коли українці писатимуть Радіодиктант національної єдності у 2022 році і хто його читатиме

Скільки триватиме радіодиктант

За словами Шелудько, радіодиктант розпочнеться 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.

Годину триватиме проєкт. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин після – це цікаві гості, розповідатимуть свої враження, з різних точок України та світу,

– уточнила виконавча продюсерка Українського радіо.

Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022

Для того, аби приєднатися до мовного марафону, варто об 11:00 годині за київським часом вибрати зручну для себе платформу:

Чи буде написання радіодиктанту масовим

За словами Шелудько, цього року з міркувань безпеки не організовують великі локації для охочих написати радіодиктант.

Але робимо невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечимо людей, які долучаться. Але їх насправді небагато. Ми закликаємо усіх писати у себе вдома, на роботі або деінде,

– уточнила вона.

Також додала: якщо хтось не встигне, може зайти на сайт та прослухати диктант ще раз і дописати.

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

Думаю, до середини грудня ми точно зможемо оголосити переможців,

– додала Шелудько.

При цьому вона зізналася, що текст радіодиктанту бачать 2 – 3 людини. Ніхто не знає, який він буде.

Читайте Як підготуватись до радіодиктанту: поради для покращення мовлення та письма

Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.

Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.