Радіодиктант організовує Суспільне Мовлення. Виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько розповіла, як долучитися до написання радіодиктанту, про перевірку диктантів та подарунки переможцям.
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Скільки триватиме радіодиктант
За словами Шелудько, радіодиктант розпочнеться 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.
Годину триватиме проєкт. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин після – це цікаві гості, розповідатимуть свої враження, з різних точок України та світу,
– уточнила виконавча продюсерка Українського радіо.
Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022
Для того, аби приєднатися до мовного марафону, варто об 11:00 годині за київським часом вибрати зручну для себе платформу:
- Українське радіо та Радіо Культура;
- зайти на сайт Українського радіо;
- увімкнути телеканал Суспільне Культура;
- зайти на фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
- у додатку suspilne.radio або Дія.
Чи буде написання радіодиктанту масовим
За словами Шелудько, цього року з міркувань безпеки не організовують великі локації для охочих написати радіодиктант.
Але робимо невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечимо людей, які долучаться. Але їх насправді небагато. Ми закликаємо усіх писати у себе вдома, на роботі або деінде,
– уточнила вона.
Також додала: якщо хтось не встигне, може зайти на сайт та прослухати диктант ще раз і дописати.
Як і куди відправити радіодиктант на перевірку
Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:
- надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;
- сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.
Думаю, до середини грудня ми точно зможемо оголосити переможців,
– додала Шелудько.
При цьому вона зізналася, що текст радіодиктанту бачать 2 – 3 людини. Ніхто не знає, який він буде.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
- Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
Що таке Радіодиктант національної єдності
Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови.
Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.
Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій. Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.