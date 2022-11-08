Радіодиктант організовує Суспільне Мовлення. Виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько розповіла, як долучитися до написання радіодиктанту, про перевірку диктантів та подарунки переможцям.

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Скільки триватиме радіодиктант

За словами Шелудько, радіодиктант розпочнеться 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині.

Годину триватиме проєкт. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин після – це цікаві гості, розповідатимуть свої враження, з різних точок України та світу,
– уточнила виконавча продюсерка Українського радіо.

Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022

Для того, аби приєднатися до мовного марафону, варто об 11:00 годині за київським часом вибрати зручну для себе платформу:

Чи буде написання радіодиктанту масовим

За словами Шелудько, цього року з міркувань безпеки не організовують великі локації для охочих написати радіодиктант.

Але робимо невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечимо людей, які долучаться. Але їх насправді небагато. Ми закликаємо усіх писати у себе вдома, на роботі або деінде,
– уточнила вона.

Також додала: якщо хтось не встигне, може зайти на сайт та прослухати диктант ще раз і дописати.

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

  • надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;
  • сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

Думаю, до середини грудня ми точно зможемо оголосити переможців,
– додала Шелудько.

При цьому вона зізналася, що текст радіодиктанту бачать 2 – 3 людини. Ніхто не знає, який він буде.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022

  • Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
  • Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
  • Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
  • Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
  • Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
  • До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Що таке Радіодиктант національної єдності

Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.

Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій. Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.