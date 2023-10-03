Радіодиктант національної єдності перенесли на іншу дату

Традиційно Радіодиктант національної єдності відбувався в Україні 9 листопада. Однак цього року дату проведення змінили.

2023 року Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня. Саме у цей день в Україні тепер відзначають День української писемності та мови.

Дивіться також В Україні змінили дату відзначення Дня української писемності та мови

В Україні змінили дату проведення Радіодиктанту

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності з 2000 року організовують щорічно. Він уже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців та знавців української мови по всьому світові.

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

До написання Радіодиктанту може долучитися кожен охочий.

Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце і написати разом із тисячами людей по всьому світу Радіодиктант національної єдності 2023, відчули себе частинкою нашої сильної і прекрасної країни,

– зауважив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Так, Радіодиктант має на меті не так перевірку грамотності українців, які їхнє єднання довкола рідної мови.

Українці й усі, хто знає або вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування – це буде неймовірно потужна енергетика єднання,

– наголосила координаторка проєкту "Радіодиктант національної єдності" Юлія Шелудько.

Хто цього року напише текст для Радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі – стане відомо згодом.

Де слухати Радіодиктант

27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Також його наживо транслюватимуть в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на ютуб-каналі Українського Радіо і на фейсбук-сторінках Суспільного.

Цікаво Помилки допустили усі: оголосили імена переможців радіодиктанту – 2022

Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада.

Авторкою тексту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Текст має назву "Твій дім".

Написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу.

Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.

Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги у бомбосховищах.

Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.