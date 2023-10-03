Радіодиктант національної єдності перенесли на іншу дату
Джерело:Суспільне Культура
Традиційно Радіодиктант національної єдності відбувався в Україні 9 листопада. Однак цього року дату проведення змінили.
2023 року Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня. Саме у цей день в Україні тепер відзначають День української писемності та мови.
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В Україні змінили дату проведення Радіодиктанту
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності з 2000 року організовують щорічно. Він уже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців та знавців української мови по всьому світові.
Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.
До написання Радіодиктанту може долучитися кожен охочий.
Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце і написати разом із тисячами людей по всьому світу Радіодиктант національної єдності 2023, відчули себе частинкою нашої сильної і прекрасної країни,
– зауважив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.
Так, Радіодиктант має на меті не так перевірку грамотності українців, які їхнє єднання довкола рідної мови.
Українці й усі, хто знає або вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування – це буде неймовірно потужна енергетика єднання,
– наголосила координаторка проєкту "Радіодиктант національної єдності" Юлія Шелудько.
Хто цього року напише текст для Радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі – стане відомо згодом.
Де слухати Радіодиктант
27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Також його наживо транслюватимуть в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на ютуб-каналі Українського Радіо і на фейсбук-сторінках Суспільного.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада.
- Авторкою тексту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Текст має назву "Твій дім".
- Написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги у бомбосховищах.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.
Що таке Радіодиктант національної єдності
Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови.
Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.
Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій.
Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.