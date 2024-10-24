Коли і де слухати та дивитися Радіодиктант національної єдності – 2024
25 жовтня українці по всьому світові приєднаються до написання Радіодиктанту національної єдності у 2024 році. Флешмоб стартує об 11:00 за київським часом.
Текст Радіодиктанту у 2024 році написала відома українська письменниця Оксана Забужко. Його читатиме поет та військовий Павло Вишебаба, зазначає Освіта 24.
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Коли і де слухати та дивитися Радіодиктант – 2024
Цьогоріч назва тексту Радіодиктанту – "Магія голосу". Авторка натякнула, що текст буде подарунком до ювілею Українського Радіо, яке цьогоріч святкує 100 років.
Аби долучитися до флешмобу, дивитися та слухати Радіодиктант можна на таких майданчиках:
- на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
- дивитися в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Українського Радіо;
- на фейсбук-сторінках Суспільного.
Де слухати Радіодиктант – 2024 / Суспільне
Зверніть увагу! Учасників флешмобу просять зробити фото та відео під час написання Радіодиктанту та опублікувати у соціальних мережах із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024.
Відеотрансляція Радіодиктанту – 2024
Тарас Кремінь прогнозує рекорд
- Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прогнозує рекордну кількість учасників 25-го Радіодиктанту національної єдності у 2024 році.
- Він очікує не менше мільйона учасників.
- Учасниками флешмобу стануть не лише громадяни України, а й українці, які за кордоном, дипломати та високопосадовці, переконаний Уповноважений із захисту державної мови.
- Він наголосив, що Радіодиктант національної єдності є одним із ключових проєктів, що демонструє єдність українців у захисті своєї мови, культури та національних інтересів.