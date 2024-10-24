Текст Радіодиктанту у 2024 році написала відома українська письменниця Оксана Забужко. Його читатиме поет та військовий Павло Вишебаба, зазначає Освіта 24.

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Коли і де слухати та дивитися Радіодиктант – 2024

Цьогоріч назва тексту Радіодиктанту – "Магія голосу". Авторка натякнула, що текст буде подарунком до ювілею Українського Радіо, яке цьогоріч святкує 100 років.

Аби долучитися до флешмобу, дивитися та слухати Радіодиктант можна на таких майданчиках:



Де слухати Радіодиктант – 2024 / Суспільне

Зверніть увагу! Учасників флешмобу просять зробити фото та відео під час написання Радіодиктанту та опублікувати у соціальних мережах із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024.

Відеотрансляція Радіодиктанту – 2024

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