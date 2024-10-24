Текст Радиодиктанта в 2024 году написала известная украинская писательница Оксана Забужко. Его будет читать поэт и военный Павел Вышебаба, отмечает Образование 24.

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Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант – 2024

В этом году название текста Радиодиктанта – "Магия голоса". Автор намекнула, что текст будет подарком к юбилею Украинского Радио, которое в этом году празднует 100 лет.

Чтобы присоединиться к флешмобу, смотреть и слушать Радиодиктант можно на таких площадках:



Где слушать Радиодиктант – 2024 / Суспіильное

Обратите внимание! Участников флешмоба просят сделать фото и видео во время написания Радиодиктанта и опубликовать в социальных сетях с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024.

Видеотрансляция Радиодиктанта – 2024

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