В одному з облцентрів України школярам дозволили пропустити уроки
9 березня 2023, 12:32Читать новость на русском
Джерело:Олена Буйневич
9 березня школярі в Одесі можуть не відвідувати уроки. Це пов'язано із нічною ракетною атакою Росії.
Очільниця департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич наголосила, що сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини.
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Як вчитимуться школярі в Одесі 9 березня
Чиновниця порадила батькам враховувати стан дитини через недоспану ніч і ухвалити рішення щодо відвідин учнем школи. Вчителі та діти сьогодні працюватимуть над повторенням матеріалу.
Якщо дитина очно відвідує школу або садочок, краще, за можливості, залишити її вдома. У разі приходу, дитину буде переведено в укриття. Зараз про це повідомлять педагоги у батьківських чатах,
– зауважила Буйневич.
Зазначимо: вночі 9 березня під час масованого удару ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Пошкоджені житлові будинки. Поранених немає.
До теми Через нічну масовану атаку у Рівному школи теж змінюють формат навчання
Як вчитимуться діти в Україні 9 березня
- Вночі та зранку 9 березня Росія здійснила масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині та в інших населених пунктах.
- Через це у столиці змінили роботу закладів освіти на сьогодні, 9 березня. Деякі школи цього дня перейшли на дистанційний формат.
- Після нічної атаки школам у всій Київській області рекомендують працювати в дистанційному режимі.
- Через нічні обстріли по Україні 9 березня у Рівному теж вирішили внесли корективи у навчальний процес в школах. Школярі Рівного навчатимуться онлайн, але більш самостійно, адже це не будуть синхронні заняття з вчителями. Водночас дитсадки в місті працюватимуть у звичному режимі.