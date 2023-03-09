Очільниця департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич наголосила, що сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини.
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Як вчитимуться школярі в Одесі 9 березня
Чиновниця порадила батькам враховувати стан дитини через недоспану ніч і ухвалити рішення щодо відвідин учнем школи. Вчителі та діти сьогодні працюватимуть над повторенням матеріалу.
Якщо дитина очно відвідує школу або садочок, краще, за можливості, залишити її вдома. У разі приходу, дитину буде переведено в укриття. Зараз про це повідомлять педагоги у батьківських чатах,
– зауважила Буйневич.
Зазначимо: вночі 9 березня під час масованого удару ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Пошкоджені житлові будинки. Поранених немає.
До теми Через нічну масовану атаку у Рівному школи теж змінюють формат навчання
Як вчитимуться діти в Україні 9 березня
- Вночі та зранку 9 березня Росія здійснила масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині та в інших населених пунктах.
- Через це у столиці змінили роботу закладів освіти на сьогодні, 9 березня. Деякі школи цього дня перейшли на дистанційний формат.
- Після нічної атаки школам у всій Київській області рекомендують працювати в дистанційному режимі.
- Через нічні обстріли по Україні 9 березня у Рівному теж вирішили внесли корективи у навчальний процес в школах. Школярі Рівного навчатимуться онлайн, але більш самостійно, адже це не будуть синхронні заняття з вчителями. Водночас дитсадки в місті працюватимуть у звичному режимі.