Очільниця департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич наголосила, що сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини.

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Чиновниця порадила батькам враховувати стан дитини через недоспану ніч і ухвалити рішення щодо відвідин учнем школи. Вчителі та діти сьогодні працюватимуть над повторенням матеріалу.

Якщо дитина очно відвідує школу або садочок, краще, за можливості, залишити її вдома. У разі приходу, дитину буде переведено в укриття. Зараз про це повідомлять педагоги у батьківських чатах,

– зауважила Буйневич.