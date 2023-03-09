Глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич отметила, что сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ссорить за отсутствие ребенка.

Читайте Ракетный удар по Киеву: как будут работать школы и садики в городе и области

Как будут учиться школьники в Одессе 9 марта

Чиновница посоветовала родителям учитывать состояние ребенка из-за недоспанной ночи и принять решение о посещении учеником школы. Учителя и дети будут сегодня работать над повторением материала.

Если ребенок очно посещает школу или садик, лучше, по возможности, оставить его дома. В случае прихода, ребенок будет переведен в укрытие. Сейчас об этом сообщат педагоги в родительских чатах,

– заметила Буйневич.