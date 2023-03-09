Глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич отметила, что сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ссорить за отсутствие ребенка.
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Как будут учиться школьники в Одессе 9 марта
Чиновница посоветовала родителям учитывать состояние ребенка из-за недоспанной ночи и принять решение о посещении учеником школы. Учителя и дети будут сегодня работать над повторением материала.
Если ребенок очно посещает школу или садик, лучше, по возможности, оставить его дома. В случае прихода, ребенок будет переведен в укрытие. Сейчас об этом сообщат педагоги в родительских чатах,
– заметила Буйневич.
Отметим: ночью 9 марта во время массированного удара ракета попала в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Повреждены жилые дома. Раненых нет.
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Как будут учиться дети в Украине 9 марта
- Ночью и утром 9 марта Россия осуществила массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов раздались в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком, Винницкой и других населенных пунктах.
- Из-за этого в столице сменили работу учебных заведений на сегодня, 9 марта. Некоторые школы в этот день перешли на дистанционный формат.
- После ночной атаки школам по всей Киевской области рекомендуют работать в дистанционном режиме.
- Из-за ночных обстрелов по Украине 9 марта в Ровно тоже решили внести коррективы в учебный процесс в школах. Школьники Мурманск будут учиться онлайн, но более самостоятельно, ведь это не будут синхронные занятия с учителями. В то же время садики в городе будут работать в обычном режиме.